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NI: реакция России на вторжение эсминца застала британцев врасплох
NI: реакция России на вторжение эсминца застала британцев врасплох - РИА Новости, 25.06.2021
NI: реакция России на вторжение эсминца застала британцев врасплох
Вторжением эсминца Defender в российские воды в Черном море Лондон, вероятно, хотел оценить решимость Москвы отстаивать нахождение Крыма в составе страны, пишет РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T03:37
2021-06-25T03:56
инцидент с британским эсминцем у крыма
марк эпископос
россия
су-24м
нато
владимир путин
великобритания
москва
киев
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Реакция России на вторжения эсминца застала британцев врасплох
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вторжением эсминца Defender в российские воды в Черном море Лондон, вероятно, хотел оценить решимость Москвы отстаивать нахождение Крыма в составе страны, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.Публицист обратил внимание, что британских аналитиков застигла врасплох суровость реакции России на инцидент в Черном море.Автор статьи предположил, что жесткая реакция России на случившееся может быть попыткой установить жесткие границы или воспрепятствовать нарастающему военному сотрудничеству Украины и НАТО, в частности, активности войск Киева и Североатлантического альянса вблизи российских морских границ.Эпископос добавил, что действия России совпадают с позицией, озвученной президентом Владимиром Путиным в статье для немецкой газеты Zeit. В ней, как подчеркнул публицист, политик назвал НАТО "пережитком холодной войны", которая "подорвала" европейскую безопасность.Провокация с DefenderНакануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738496360.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, марк эпископос, россия, су-24м, нато, владимир путин, великобритания, москва, киев, в мире
NI: реакция России на вторжение эсминца застала британцев врасплох
03:37 25.06.2021 (обновлено: 03:56 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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National Interest заявил, что реакция России на вторжения эсминца застала британцев врасплох

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вторжением эсминца Defender в российские воды в Черном море Лондон, вероятно, хотел оценить решимость Москвы отстаивать нахождение Крыма в составе страны, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.
Публицист обратил внимание, что британских аналитиков застигла врасплох суровость реакции России на инцидент в Черном море.

"Реакция Кремля дает однозначный ответ: Москва не потерпит никаких вызовов нынешнему статусу Крыма, будь то военных или дипломатических", — отметил Эпископос.

Автор статьи предположил, что жесткая реакция России на случившееся может быть попыткой установить жесткие границы или воспрепятствовать нарастающему военному сотрудничеству Украины и НАТО, в частности, активности войск Киева и Североатлантического альянса вблизи российских морских границ.
Эпископос добавил, что действия России совпадают с позицией, озвученной президентом Владимиром Путиным в статье для немецкой газеты Zeit. В ней, как подчеркнул публицист, политик назвал НАТО "пережитком холодной войны", которая "подорвала" европейскую безопасность.
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Накануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.
По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".
В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаМарк ЭпископосРоссияСу-24МНАТОВладимир ПутинВеликобританияМоскваКиевВ мире
 
 
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