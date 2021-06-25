NI: реакция России на вторжение эсминца застала британцев врасплох
03:37 25.06.2021 (обновлено: 03:56 25.06.2021)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
National Interest заявил, что реакция России на вторжения эсминца застала британцев врасплох
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вторжением эсминца Defender в российские воды в Черном море Лондон, вероятно, хотел оценить решимость Москвы отстаивать нахождение Крыма в составе страны, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.
Публицист обратил внимание, что британских аналитиков застигла врасплох суровость реакции России на инцидент в Черном море.
"Реакция Кремля дает однозначный ответ: Москва не потерпит никаких вызовов нынешнему статусу Крыма, будь то военных или дипломатических", — отметил Эпископос.
Эпископос добавил, что действия России совпадают с позицией, озвученной президентом Владимиром Путиным в статье для немецкой газеты Zeit. В ней, как подчеркнул публицист, политик назвал НАТО "пережитком холодной войны", которая "подорвала" европейскую безопасность.
Провокация с Defender
Накануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.
По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".
В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
Вчера, 20:18ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем