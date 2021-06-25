https://ria.ru/20210625/esminets-1738524855.html

NI: реакция России на вторжение эсминца застала британцев врасплох

NI: реакция России на вторжение эсминца застала британцев врасплох - РИА Новости, 25.06.2021

NI: реакция России на вторжение эсминца застала британцев врасплох

Вторжением эсминца Defender в российские воды в Черном море Лондон, вероятно, хотел оценить решимость Москвы отстаивать нахождение Крыма в составе страны, пишет РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T03:37

2021-06-25T03:37

2021-06-25T03:56

инцидент с британским эсминцем у крыма

марк эпископос

россия

су-24м

нато

владимир путин

великобритания

москва

киев

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Реакция России на вторжения эсминца застала британцев врасплох

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вторжением эсминца Defender в российские воды в Черном море Лондон, вероятно, хотел оценить решимость Москвы отстаивать нахождение Крыма в составе страны, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.Публицист обратил внимание, что британских аналитиков застигла врасплох суровость реакции России на инцидент в Черном море.Автор статьи предположил, что жесткая реакция России на случившееся может быть попыткой установить жесткие границы или воспрепятствовать нарастающему военному сотрудничеству Украины и НАТО, в частности, активности войск Киева и Североатлантического альянса вблизи российских морских границ.Эпископос добавил, что действия России совпадают с позицией, озвученной президентом Владимиром Путиным в статье для немецкой газеты Zeit. В ней, как подчеркнул публицист, политик назвал НАТО "пережитком холодной войны", которая "подорвала" европейскую безопасность.Провокация с DefenderНакануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.

https://ria.ru/20210624/esminets-1738496360.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738502071.html

россия

великобритания

москва

киев

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инцидент с британским эсминцем у крыма, марк эпископос, россия, су-24м, нато, владимир путин, великобритания, москва, киев, в мире