Фильм об Эрмитаже, снятый на смартфон, номинирован на "Каннских львов"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
Фильм "Эрмитаж. Снято на iPhone" студии Бекмамбетова номинирован на "Каннских львов"
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Студия Bazelevs режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова представлена в трех номинациях на международном фестивале рекламы "Каннские львы", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.
"Рекламное подразделение студии Bazelevs Тимура Бекмамбетова отмечена сразу в трех номинациях на самом престижном международном фестивале рекламы "Каннские львы". В номинациях "Онлайн-фильм", "Вирусный фильм" и "Культура и контекст" отмечена рекламная кампания, которую студия Bazelevs совместно с агентством TBWA \ Media ARTS LAB London сняла для компании Apple", - говорится в сообщении пресс-службы.
Фильм "Эрмитаж. Снято на iPhone" был снят в Государственном Эрмитаже одним дублем, для видео съемочная группа из более 100 человек прошла 45 залов и отсняла 588 произведений искусства. В ролике звучит музыка российских музыкантов Романа Литвинова, Кирилла Рихтера, Антона Шварца и Габриэля Прокофьева. Режиссером проекта выступила Аксинья Гог, оператором – Давид Хайзников, продюсером – исполнительный продюсер Bazelevs Екатерина Ткаченко, отметили в пресс-службе.
"Каннские львы" (Cannes Lions) – один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы – ведут свою историю с 1954 года. В жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.
5 декабря 2019, 08:00КультураТимур Бекмамбетов: Мартин Скорсезе спас наш фильм "Война токов"