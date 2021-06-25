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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210625/ermitazh-1738413831.html
Фильм об Эрмитаже, снятый на смартфон, номинирован на "Каннских львов"
Фильм об Эрмитаже, снятый на смартфон, номинирован на "Каннских львов" - РИА Новости, 25.06.2021
Фильм об Эрмитаже, снятый на смартфон, номинирован на "Каннских львов"
Студия Bazelevs режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова представлена в трех номинациях на международном фестивале рекламы "Каннские львы", сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:49
2021-06-25T00:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
государственный эрмитаж
тимур бекмамбетов
apple iphone
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Студия Bazelevs режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова представлена в трех номинациях на международном фестивале рекламы "Каннские львы", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии."Рекламное подразделение студии Bazelevs Тимура Бекмамбетова отмечена сразу в трех номинациях на самом престижном международном фестивале рекламы "Каннские львы". В номинациях "Онлайн-фильм", "Вирусный фильм" и "Культура и контекст" отмечена рекламная кампания, которую студия Bazelevs совместно с агентством TBWA \ Media ARTS LAB London сняла для компании Apple", - говорится в сообщении пресс-службы.Фильм "Эрмитаж. Снято на iPhone" был снят в Государственном Эрмитаже одним дублем, для видео съемочная группа из более 100 человек прошла 45 залов и отсняла 588 произведений искусства. В ролике звучит музыка российских музыкантов Романа Литвинова, Кирилла Рихтера, Антона Шварца и Габриэля Прокофьева. Режиссером проекта выступила Аксинья Гог, оператором – Давид Хайзников, продюсером – исполнительный продюсер Bazelevs Екатерина Ткаченко, отметили в пресс-службе."Каннские львы" (Cannes Lions) – один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы – ведут свою историю с 1954 года. В жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.
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кино и сериалы, новости культуры, государственный эрмитаж, тимур бекмамбетов, apple iphone
Фильм об Эрмитаже, снятый на смартфон, номинирован на "Каннских львов"
00:49 25.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

Фильм "Эрмитаж. Снято на iPhone" студии Бекмамбетова номинирован на "Каннских львов"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Студия Bazelevs режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова представлена в трех номинациях на международном фестивале рекламы "Каннские львы", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.
"Рекламное подразделение студии Bazelevs Тимура Бекмамбетова отмечена сразу в трех номинациях на самом престижном международном фестивале рекламы "Каннские львы". В номинациях "Онлайн-фильм", "Вирусный фильм" и "Культура и контекст" отмечена рекламная кампания, которую студия Bazelevs совместно с агентством TBWA \ Media ARTS LAB London сняла для компании Apple", - говорится в сообщении пресс-службы.
Фильм "Эрмитаж. Снято на iPhone" был снят в Государственном Эрмитаже одним дублем, для видео съемочная группа из более 100 человек прошла 45 залов и отсняла 588 произведений искусства. В ролике звучит музыка российских музыкантов Романа Литвинова, Кирилла Рихтера, Антона Шварца и Габриэля Прокофьева. Режиссером проекта выступила Аксинья Гог, оператором – Давид Хайзников, продюсером – исполнительный продюсер Bazelevs Екатерина Ткаченко, отметили в пресс-службе.
"Каннские львы" (Cannes Lions) – один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы – ведут свою историю с 1954 года. В жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.
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