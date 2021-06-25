https://ria.ru/20210625/ermitazh-1738413831.html

Фильм об Эрмитаже, снятый на смартфон, номинирован на "Каннских львов"

Фильм об Эрмитаже, снятый на смартфон, номинирован на "Каннских львов" - РИА Новости, 25.06.2021

Фильм об Эрмитаже, снятый на смартфон, номинирован на "Каннских львов"

Студия Bazelevs режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова представлена в трех номинациях на международном фестивале рекламы "Каннские львы", сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T00:49

2021-06-25T00:49

2021-06-25T00:49

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тимур бекмамбетов

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Студия Bazelevs режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова представлена в трех номинациях на международном фестивале рекламы "Каннские львы", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии."Рекламное подразделение студии Bazelevs Тимура Бекмамбетова отмечена сразу в трех номинациях на самом престижном международном фестивале рекламы "Каннские львы". В номинациях "Онлайн-фильм", "Вирусный фильм" и "Культура и контекст" отмечена рекламная кампания, которую студия Bazelevs совместно с агентством TBWA \ Media ARTS LAB London сняла для компании Apple", - говорится в сообщении пресс-службы.Фильм "Эрмитаж. Снято на iPhone" был снят в Государственном Эрмитаже одним дублем, для видео съемочная группа из более 100 человек прошла 45 залов и отсняла 588 произведений искусства. В ролике звучит музыка российских музыкантов Романа Литвинова, Кирилла Рихтера, Антона Шварца и Габриэля Прокофьева. Режиссером проекта выступила Аксинья Гог, оператором – Давид Хайзников, продюсером – исполнительный продюсер Bazelevs Екатерина Ткаченко, отметили в пресс-службе."Каннские львы" (Cannes Lions) – один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы – ведут свою историю с 1954 года. В жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.

https://ria.ru/20191205/1561972493.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, государственный эрмитаж, тимур бекмамбетов, apple iphone