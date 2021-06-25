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Аренда электросамокатов: что запрещено и где придется сбросить скорость
Аренда электросамокатов: что запрещено и где придется сбросить скорость - РИА Новости, 25.06.2021
Аренда электросамокатов: что запрещено и где придется сбросить скорость
Популярность электросамокатов с каждым годом растет — на сегодняшний день арендой этих устройств в Москве воспользовались свыше 600 тысяч человек. Но с... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:54
2021-06-25T10:54
2021-06-25T11:23
общество
кикшеринг
самокаты
инфографика
транспорт
аренда
департамент транспорта г. москвы
москва
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Популярность электросамокатов с каждым годом растет — на сегодняшний день арендой этих устройств в Москве воспользовались свыше 600 тысяч человек. Но с увеличением количества кикбайков на городских улицах встал вопрос безопасности пешеходов. Департамент транспорта был вынужден скорректировать правила проката электросамокатов. Какие требования теперь придется соблюдать их пользователям — в инфографике Ria.ru.
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общество, кикшеринг, самокаты, инфографика, транспорт, аренда, департамент транспорта г. москвы, москва