https://ria.ru/20210625/elektrosamokaty-1738551104.html

Аренда электросамокатов: что запрещено и где придется сбросить скорость

Аренда электросамокатов: что запрещено и где придется сбросить скорость - РИА Новости, 25.06.2021

Аренда электросамокатов: что запрещено и где придется сбросить скорость

Популярность электросамокатов с каждым годом растет — на сегодняшний день арендой этих устройств в Москве воспользовались свыше 600 тысяч человек. Но с... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:54

2021-06-25T10:54

2021-06-25T11:23

общество

кикшеринг

самокаты

инфографика

транспорт

аренда

департамент транспорта г. москвы

москва

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Популярность электросамокатов с каждым годом растет — на сегодняшний день арендой этих устройств в Москве воспользовались свыше 600 тысяч человек. Но с увеличением количества кикбайков на городских улицах встал вопрос безопасности пешеходов. Департамент транспорта был вынужден скорректировать правила проката электросамокатов. Какие требования теперь придется соблюдать их пользователям — в инфографике Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кикшеринг, самокаты, инфографика, транспорт, аренда, департамент транспорта г. москвы, москва