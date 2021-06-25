https://ria.ru/20210625/elektronnyy_sertifikat-1738566419.html
Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают цифровой сертификат с... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:50
2021-06-25T11:50
2021-06-25T13:35
инфографика
сертификат о вакцинации
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
вакцинация россиян от covid-19
вакцинация
госуслуги
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Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают цифровой сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение "Госуслуги", эту опцию не нужно заказывать дополнительно.Чтобы найти документ, достаточно ввести в окно поиска слово "вакцинация" и перейти по предложенной ссылке "сертификат вакцинированного" (в приложении следует нажать на "Вакцинация от COVID-19"). При необходимости сертификат можно сохранить в формате PDF и распечатать. Пошаговая инструкция по поиску электронного подтверждения прививки — в видеоинфографике Ria.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
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РИА Новости
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сертификат о вакцинации, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, видео, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, госуслуги
Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают цифровой сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение "Госуслуги", эту опцию не нужно заказывать дополнительно.
2021-06-25T11:50
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