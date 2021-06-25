https://ria.ru/20210625/elektronnyy_sertifikat-1738566419.html

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19

Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают цифровой сертификат с... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:50

2021-06-25T11:50

2021-06-25T13:35

инфографика

сертификат о вакцинации

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

вакцинация россиян от covid-19

вакцинация

госуслуги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738565645_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c860c8c8a89013081bb64fc59b8f6306.png

Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают цифровой сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение "Госуслуги", эту опцию не нужно заказывать дополнительно.Чтобы найти документ, достаточно ввести в окно поиска слово "вакцинация" и перейти по предложенной ссылке "сертификат вакцинированного" (в приложении следует нажать на "Вакцинация от COVID-19"). При необходимости сертификат можно сохранить в формате PDF и распечатать. Пошаговая инструкция по поиску электронного подтверждения прививки — в видеоинфографике Ria.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-06-25T11:50 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сертификат о вакцинации, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, видео, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, госуслуги