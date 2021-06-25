https://ria.ru/20210625/efremov-1738540059.html

Адвокат рассказал о радикальных изменениях в личности Ефремова

Адвокат рассказал о радикальных изменениях в личности Ефремова - РИА Новости, 25.06.2021

Адвокат рассказал о радикальных изменениях в личности Ефремова

Адвокат Петр Хархорин заявил, что Михаил Ефремов стал в колонии "совершенно другим человеком". О состоянии своего клиента он рассказал в интервью "Газете.ру". РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:24

2021-06-25T09:24

2021-06-25T12:26

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Адвокат Петр Хархорин заявил, что Михаил Ефремов стал в колонии "совершенно другим человеком". О состоянии своего клиента он рассказал в интервью "Газете.ру".По его словам, актер стал "настоящим русским интеллигентом", который прочитал много литературы. По мнению Хархорина, это свидетельствует об изменениях в человеке.Он также опроверг данные о наличии у подзащитного органического расстройства личности, назвав подобные сообщения сплетнями.В июне 2020 года в центре Москвы, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, Михаил Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

https://ria.ru/20210621/efremov-1737858550.html

https://ria.ru/20210502/efremov-1730885458.html

москва

белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия