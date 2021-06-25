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Адвокат рассказал о радикальных изменениях в личности Ефремова
Адвокат рассказал о радикальных изменениях в личности Ефремова - РИА Новости, 25.06.2021
Адвокат рассказал о радикальных изменениях в личности Ефремова
Адвокат Петр Хархорин заявил, что Михаил Ефремов стал в колонии "совершенно другим человеком". О состоянии своего клиента он рассказал в интервью "Газете.ру". РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:24
2021-06-25T12:26
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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белгородская область
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Адвокат Петр Хархорин заявил, что Михаил Ефремов стал в колонии "совершенно другим человеком". О состоянии своего клиента он рассказал в интервью "Газете.ру".По его словам, актер стал "настоящим русским интеллигентом", который прочитал много литературы. По мнению Хархорина, это свидетельствует об изменениях в человеке.Он также опроверг данные о наличии у подзащитного органического расстройства личности, назвав подобные сообщения сплетнями.В июне 2020 года в центре Москвы, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, Михаил Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
https://ria.ru/20210621/efremov-1737858550.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия
Адвокат рассказал о радикальных изменениях в личности Ефремова
09:24 25.06.2021 (обновлено: 12:26 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Адвокат Хархорин рассказал о радикальных изменениях в личности сидящего в колонии Ефремова

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Адвокат Петр Хархорин заявил, что Михаил Ефремов стал в колонии "совершенно другим человеком". О состоянии своего клиента он рассказал в интервью "Газете.ру".
По его словам, актер стал "настоящим русским интеллигентом", который прочитал много литературы.
"Ему даже предложили работать в библиотеке", — пояснил адвокат, добавив, что Ефремов отказался и теперь находится в пошивочном цехе, так как считает, что "должен испить всю чашу".
По мнению Хархорина, это свидетельствует об изменениях в человеке.
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Он также опроверг данные о наличии у подзащитного органического расстройства личности, назвав подобные сообщения сплетнями.
" <…> была публикация, что Михаил этапирован в Москву и пошел на соглашение со следователями, давая показания по наркотикам. Человек, который это писал, он не понимает, что делает? А сам Михаил в это время сидит спокойно в колонии", — заключил юрист.
В июне 2020 года в центре Москвы, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, Михаил Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
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