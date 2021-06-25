https://ria.ru/20210625/edinenie-1738264668.html

День дружбы и единения славян

День дружбы и единения славян - РИА Новости, 25.06.2021

День дружбы и единения славян

25 июня славяне всего мира отмечают День дружбы и единения.Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира. Общая численность... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:15

2021-06-25T04:15

2021-06-25T04:15

россия

белоруссия

украина

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149579/83/1495798324_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_bbd1f6a6dead02ebc88eb59be8fa5e3f.jpg

25 июня славяне всего мира отмечают День дружбы и единения.Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира. Общая численность славян в мире составляет 300-350 миллионов человек. Выделяют западных (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), южных (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы) и восточных славян (русские, белорусы и украинцы).Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают также во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии.Большинство славян – христиане, за исключением боснийцев, которые приняли ислам во времена османского владычества над южной Европой. Болгары, сербы, македонцы, черногорцы, русские – в основном, православные; хорваты, словенцы, поляки, чехи, словаки, лужичане – католики, среди украинцев и белорусов много православных, но есть также католики и униаты.Во второй половине XIX века славянские народы входили в состав трех империй: Российской, Австро-Венгерской и Османской. Исключение составляли только черногорцы и лужичане. Черногорцы жили в небольшом самостоятельном государстве Черногория, а лужичане проживали на территории Германии. К концу ХХ века все славянские народы, кроме русских и проживающих в современной Германии лужичан, получили государственную самостоятельность.Идея единения славянских народов уходит глубоко в историю, к созданию общей письменности святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, которые почитаются как в России, так и в ряде других славянских государств.Большой вклад в единение славян вносят областные национально-культурные объединения. Благодаря их деятельности из поколения в поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляется гражданский мир и согласие.В День дружбы и единения славян в разных странах проводятся культурные мероприятия, направленные на возрождение традиций и культур наших предков.На границе России, Белоруссии и Украины проходит фестиваль "Славянское единство". Впервые он был проведен в 1969 году и начинался как неформальные гуляния народов трех стран. В 1975 году был возведен монумент Дружбы (также известен под символичным названием "Три сестры"), стоящий в точке соединения трех границ, и в последние десятилетия торжества разворачивались на большом поле у монумента, участие в мероприятии ежегодно принимали десятки тысяч человек.По традиции, раз в три года, принимающей стороной, ответственной за проведение фестиваля, становилась одна из областей – Брянская (Россия), Гомельская (Белоруссия), Черниговская (Украина).С 2014 года Украина отказалась от участия в фестивале, также мероприятие перенесли от границы в целях безопасности. В тот год основные торжества прошли в брянском поселке Климово, а в 2015-м – в белорусском городе Лоев, в 2016 году, когда фестиваль должна была принимать Украина, из-за отказа украинской стороны фестиваль был заменен торжествами в честь Дня партизан и подпольщиков, которые прошли в Брянске. В 2017 году фестиваль состоялся в городе Клинцы Брянской области, в 2018 году – в городе Ветка Гомельской области Белоруссии.В 2019 году организатором "Славянского единства" должна была стать Украина, однако власти Черниговской области заявили, что украинская сторона официально не будет участвовать в этом мероприятии.В 2020 году фестиваль принимал город Клинцы Брянской области. В связи с пандемией коронавируса фестивальные мероприятия прошли в онлайн-формате. В 2021 году по согласованию российской и белорусской сторон фестиваль "Славянское единство" вновь пройдет в городе Клинцы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, украина, справки