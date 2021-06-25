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Синоптики рассказали, когда в Москву придут дожди
Синоптики рассказали, когда в Москву придут дожди - РИА Новости, 25.06.2021
Синоптики рассказали, когда в Москву придут дожди
Кратковременные ливневые дожди пройдут местами в Москве в пятницу, в течение следующей недели дожди продолжатся, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:20
2021-06-25T12:20
марина макарова
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кратковременные ливневые дожди пройдут местами в Москве в пятницу, в течение следующей недели дожди продолжатся, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.“Теперь каждый день будут дожди в прогнозе. Раньше у нас в воскресенье только звучало, а теперь суббота и воскресенье будет с кратковременными ливнями. На вторник тоже дожди, но к тому же подключатся фронтальные разделы, которые с запада будут смещаться. Каждый день на следующей неделе с дождями. Вероятно 28 июня будут сильные дожди”, - сказала Макарова.Она также отметила, что возможен град. Между тем, жара в Москве сохраняется, согласно прогнозу до воскресенья.
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марина макарова, гидрометцентр, москва, общество
Синоптики рассказали, когда в Москву придут дожди
12:20 25.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Синоптики рассказали, что дожди в Москве начнутся в пятницу и продолжатся на следующей неделе

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кратковременные ливневые дожди пройдут местами в Москве в пятницу, в течение следующей недели дожди продолжатся, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.
“Теперь каждый день будут дожди в прогнозе. Раньше у нас в воскресенье только звучало, а теперь суббота и воскресенье будет с кратковременными ливнями. На вторник тоже дожди, но к тому же подключатся фронтальные разделы, которые с запада будут смещаться. Каждый день на следующей неделе с дождями. Вероятно 28 июня будут сильные дожди”, - сказала Макарова.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Минсельхоз не стал менять прогноз на урожай зерна из-за аномальной жары
Она также отметила, что возможен град. Между тем, жара в Москве сохраняется, согласно прогнозу до воскресенья.
 
Марина МакароваГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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