https://ria.ru/20210625/dozhdi-1738573152.html

Синоптики рассказали, когда в Москву придут дожди

Синоптики рассказали, когда в Москву придут дожди - РИА Новости, 25.06.2021

Синоптики рассказали, когда в Москву придут дожди

Кратковременные ливневые дожди пройдут местами в Москве в пятницу, в течение следующей недели дожди продолжатся, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:20

2021-06-25T12:20

2021-06-25T12:20

марина макарова

гидрометцентр

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571039099_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_6ef30efab4a4d5307bdabc05ec025b83.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кратковременные ливневые дожди пройдут местами в Москве в пятницу, в течение следующей недели дожди продолжатся, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.“Теперь каждый день будут дожди в прогнозе. Раньше у нас в воскресенье только звучало, а теперь суббота и воскресенье будет с кратковременными ливнями. На вторник тоже дожди, но к тому же подключатся фронтальные разделы, которые с запада будут смещаться. Каждый день на следующей неделе с дождями. Вероятно 28 июня будут сильные дожди”, - сказала Макарова.Она также отметила, что возможен град. Между тем, жара в Москве сохраняется, согласно прогнозу до воскресенья.

https://ria.ru/20210625/urozhay-1738543545.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина макарова, гидрометцентр, москва, общество