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В Кремле оценили существующий формат урегулирования конфликта в Донбассе
В Кремле оценили существующий формат урегулирования конфликта в Донбассе - РИА Новости, 25.06.2021
В Кремле оценили существующий формат урегулирования конфликта в Донбассе
Конфликт в Донбассе является внутриукраинской проблемой, которую Москва пытается помочь решить в рамках многостороннего нормандского формата, пересматривать в... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:48
2021-06-25T12:48
россия
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
москва
франция
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Конфликт в Донбассе является внутриукраинской проблемой, которую Москва пытается помочь решить в рамках многостороннего нормандского формата, пересматривать в этом формате урегулирования нечего, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля в пятницу спросили, рассматривает ли Россия возможность корректировки своей позиции по Украине."Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России, здесь нечего ни пересматривать, ни обсуждать, ни говорить. Донбасс - это внутриукраинская проблема. И Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему. Поэтому здесь тоже особо пересматривать нечего", - ответил Песков.Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что этот формат урегулирования зиждется на минском комплексе мер."По общему международному признанию, этот минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают и все участники формата, ну, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет", - заключил он.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20210625/referendum-1738559690.html
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россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, москва, франция, в мире
В Кремле оценили существующий формат урегулирования конфликта в Донбассе
12:48 25.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

В Кремле заявили, что пересматривать в формате урегулирования кризиса в Донбассе нечего

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Конфликт в Донбассе является внутриукраинской проблемой, которую Москва пытается помочь решить в рамках многостороннего нормандского формата, пересматривать в этом формате урегулирования нечего, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля в пятницу спросили, рассматривает ли Россия возможность корректировки своей позиции по Украине.
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"Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России, здесь нечего ни пересматривать, ни обсуждать, ни говорить. Донбасс - это внутриукраинская проблема. И Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему. Поэтому здесь тоже особо пересматривать нечего", - ответил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что этот формат урегулирования зиждется на минском комплексе мер.
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"По общему международному признанию, этот минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают и все участники формата, ну, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет", - заключил он.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
 
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