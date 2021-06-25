https://ria.ru/20210625/donbass-1738580132.html

В Кремле оценили существующий формат урегулирования конфликта в Донбассе

В Кремле оценили существующий формат урегулирования конфликта в Донбассе - РИА Новости, 25.06.2021

В Кремле оценили существующий формат урегулирования конфликта в Донбассе

Конфликт в Донбассе является внутриукраинской проблемой, которую Москва пытается помочь решить в рамках многостороннего нормандского формата, пересматривать в... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:48

2021-06-25T12:48

2021-06-25T12:48

россия

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

москва

франция

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Конфликт в Донбассе является внутриукраинской проблемой, которую Москва пытается помочь решить в рамках многостороннего нормандского формата, пересматривать в этом формате урегулирования нечего, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля в пятницу спросили, рассматривает ли Россия возможность корректировки своей позиции по Украине."Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России, здесь нечего ни пересматривать, ни обсуждать, ни говорить. Донбасс - это внутриукраинская проблема. И Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему. Поэтому здесь тоже особо пересматривать нечего", - ответил Песков.Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что этот формат урегулирования зиждется на минском комплексе мер."По общему международному признанию, этот минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают и все участники формата, ну, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет", - заключил он.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20210625/referendum-1738559690.html

https://ria.ru/20210625/donbass-1738540356.html

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россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, москва, франция, в мире