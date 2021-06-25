https://ria.ru/20210625/donbass-1738540356.html

Косачев оценил политику Зеленского по Донбассу

Косачев оценил политику Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 25.06.2021

Косачев оценил политику Зеленского по Донбассу

Киев давно отгородился от юго-востока стеной голословных обвинений, что лишь приводит к консервации конфликта с неясными перспективами его урегулирования,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:26

2021-06-25T09:26

2021-06-25T09:26

россия

владимир зеленский

константин косачев

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев давно отгородился от юго-востока стеной голословных обвинений, что лишь приводит к консервации конфликта с неясными перспективами его урегулирования, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины придется отгораживаться от Донбасса "стеной"."Сохранение конфликта на юго-востоке обусловлено исключительно тем, что ни (экс-президент) Порошенко, ни Зеленский так и не решились на прямой диалог с проживающими там гражданами Украины, изначально отгородившись от них стеной голословных обвинений в сепаратизме и терроризме, а затем, пытаясь принудить их к проживанию в едином государстве, не решением проблем по существу, а только силой, в том числе военной", - отметил политик.По его словам, территориальную целостность страны такими стенами и такой силой обеспечить невозможно."Зеленский ничем не отличается в этом смысле от Порошенко, его предвыборные обещания остались на бумаге. И упорное стремление переложить ответственность на Россию приводит лишь к новым страданиям людей и к консервации конфликта со все более неясными перспективами его урегулирования", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20210623/donbass-1738324989.html

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738184664.html

россия

киев

украина

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россия, владимир зеленский, константин косачев, киев, украина, в мире