https://ria.ru/20210625/divan-1738525361.html

Приморец спрятался от полиции в диване после угроз убить девушку

Приморец спрятался от полиции в диване после угроз убить девушку - РИА Новости, 25.06.2021

Приморец спрятался от полиции в диване после угроз убить девушку

Находящийся в федеральном розыске житель Приморья подозревается в угрозе знакомой убийством и удержании ее в квартире, когда правоохранители пытались его... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T03:38

2021-06-25T03:38

2021-06-25T03:38

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владивосток

артем

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Находящийся в федеральном розыске житель Приморья подозревается в угрозе знакомой убийством и удержании ее в квартире, когда правоохранители пытались его задержать, он спрятался в диване, сообщает региональное управление Росгвардии.На пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны по Артему поступило сообщение, что в квартире мужчина угрожает женщине убийством.Росгвардейцы обнаружили 27-летнего подозреваемого в квартире. Мужчина пытался спрятаться в коробе дивана. Его доставили в отдел полиции.Выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске. В отношении него расследовалось уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", оно было направлено в Артемовский городской суд, но обвиняемый на судебные заседания не являлся. Решением суда житель Артема был объявлен в федеральный розыск.

https://ria.ru/20210520/ubiystvo-1733017827.html

владивосток

артем

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владивосток, артем, происшествия