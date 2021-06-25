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Приморец спрятался от полиции в диване после угроз убить девушку
Приморец спрятался от полиции в диване после угроз убить девушку - РИА Новости, 25.06.2021
Приморец спрятался от полиции в диване после угроз убить девушку
Находящийся в федеральном розыске житель Приморья подозревается в угрозе знакомой убийством и удержании ее в квартире, когда правоохранители пытались его... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T03:38
2021-06-25T03:38
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владивосток
артем
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Находящийся в федеральном розыске житель Приморья подозревается в угрозе знакомой убийством и удержании ее в квартире, когда правоохранители пытались его задержать, он спрятался в диване, сообщает региональное управление Росгвардии.На пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны по Артему поступило сообщение, что в квартире мужчина угрожает женщине убийством.Росгвардейцы обнаружили 27-летнего подозреваемого в квартире. Мужчина пытался спрятаться в коробе дивана. Его доставили в отдел полиции.Выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске. В отношении него расследовалось уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", оно было направлено в Артемовский городской суд, но обвиняемый на судебные заседания не являлся. Решением суда житель Артема был объявлен в федеральный розыск.
https://ria.ru/20210520/ubiystvo-1733017827.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владивосток, артем, происшествия
Приморец спрятался от полиции в диване после угроз убить девушку
03:38 25.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Житель Приморья удерживал девушку в квартире, а затем спрятался от полиции в диване

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Находящийся в федеральном розыске житель Приморья подозревается в угрозе знакомой убийством и удержании ее в квартире, когда правоохранители пытались его задержать, он спрятался в диване, сообщает региональное управление Росгвардии.
На пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны по Артему поступило сообщение, что в квартире мужчина угрожает женщине убийством.
"Заявительница рассказала, что знакомый, запугивая ножом, избил ее, сломал замок входной двери и удерживает ее в помещении... Росгвардейцы постучали в квартиру, но никто не открыл дверь. В это время в оконном проеме сотрудники вневедомственной охраны заметили женщину, которая высказала намерение выпрыгнуть, так как опасается за свою жизнь. Для спасения гражданки росгвардейцы воспользовались лестницей пожарной машины МЧС", - говорится в сообщении.
Росгвардейцы обнаружили 27-летнего подозреваемого в квартире. Мужчина пытался спрятаться в коробе дивана. Его доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске. В отношении него расследовалось уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", оно было направлено в Артемовский городской суд, но обвиняемый на судебные заседания не являлся. Решением суда житель Артема был объявлен в федеральный розыск.
Анатолий Воробьев
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ВладивостокАртемПроисшествия
 
 
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