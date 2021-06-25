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В Поволжье изъяли из семьи пятерых малолетних детей после жалобы соседей
В Поволжье изъяли из семьи пятерых малолетних детей после жалобы соседей - РИА Новости, 25.06.2021
В Поволжье изъяли из семьи пятерых малолетних детей после жалобы соседей
Пятеро детей в возрасте до пяти лет в Ульяновской области временно изъяты из семьи после жалобы соседей на то, что дети одни дома голодными бродят по... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:39
2021-06-25T13:39
ульяновская область
дети
общество
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Пятеро детей в возрасте до пяти лет в Ульяновской области временно изъяты из семьи после жалобы соседей на то, что дети одни дома голодными бродят по подоконнику, сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Екатерина Сморода."По сигналу неравнодушных граждан - материалы уже переданы в правоохранительные органы - был организован комиссионный выезд по месту жительства семьи, где были обнаружены дети от полутора месяцев до пяти лет, оставленные в очередной раз родительницей без присмотра. Голодные, собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику, старшие пытались качать младенца на руках, падали вместе с ним", - написала Сморода на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Она отметила, что в комнате, где на членов семьи приходится менее одного квадратного метра, не оказалось спальных мест для детей, как и предметов ухода за новорожденным, детской одежды и игрушек.
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ульяновская область, дети, общество
В Поволжье изъяли из семьи пятерых малолетних детей после жалобы соседей
13:39 25.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Поволжье изъяли из семьи пятерых малолетних детей, бродивших голодными по подоконнику

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Пятеро детей в возрасте до пяти лет в Ульяновской области временно изъяты из семьи после жалобы соседей на то, что дети одни дома голодными бродят по подоконнику, сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Екатерина Сморода.
"По сигналу неравнодушных граждан - материалы уже переданы в правоохранительные органы - был организован комиссионный выезд по месту жительства семьи, где были обнаружены дети от полутора месяцев до пяти лет, оставленные в очередной раз родительницей без присмотра. Голодные, собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику, старшие пытались качать младенца на руках, падали вместе с ним", - написала Сморода на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она отметила, что в комнате, где на членов семьи приходится менее одного квадратного метра, не оказалось спальных мест для детей, как и предметов ухода за новорожденным, детской одежды и игрушек.
"Малыши в соответствии с законом помещены в больницу и социально-реабилитационный центр. По отношению к родителю, недобросовестно исполняющему обязанности, вопрос будет решаться в судебных органах с учетом того, что семья уже несколько лет состоит на учете", - сообщила Сморода.
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