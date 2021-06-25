https://ria.ru/20210625/deti-1738590442.html

В Поволжье изъяли из семьи пятерых малолетних детей после жалобы соседей

В Поволжье изъяли из семьи пятерых малолетних детей после жалобы соседей - РИА Новости, 25.06.2021

В Поволжье изъяли из семьи пятерых малолетних детей после жалобы соседей

Пятеро детей в возрасте до пяти лет в Ульяновской области временно изъяты из семьи после жалобы соседей на то, что дети одни дома голодными бродят по... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:39

2021-06-25T13:39

2021-06-25T13:39

ульяновская область

дети

общество

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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Пятеро детей в возрасте до пяти лет в Ульяновской области временно изъяты из семьи после жалобы соседей на то, что дети одни дома голодными бродят по подоконнику, сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Екатерина Сморода."По сигналу неравнодушных граждан - материалы уже переданы в правоохранительные органы - был организован комиссионный выезд по месту жительства семьи, где были обнаружены дети от полутора месяцев до пяти лет, оставленные в очередной раз родительницей без присмотра. Голодные, собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику, старшие пытались качать младенца на руках, падали вместе с ним", - написала Сморода на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Она отметила, что в комнате, где на членов семьи приходится менее одного квадратного метра, не оказалось спальных мест для детей, как и предметов ухода за новорожденным, детской одежды и игрушек.

https://ria.ru/20210604/deti-1735705676.html

ульяновская область

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ульяновская область, дети, общество