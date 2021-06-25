https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html

"Дельта" с плюсом. Чего ждать от нового варианта индийского штамма

"Дельта" с плюсом. Чего ждать от нового варианта индийского штамма - РИА Новости, 25.06.2021

"Дельта" с плюсом. Чего ждать от нового варианта индийского штамма

За последние два месяца индийский штамм SARS-CoV-2 — в классификации ВОЗ "Дельта" — стремительно распространился по миру. Пока ученые разбираются, насколько он... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:00

2021-06-25T09:02

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. За последние два месяца индийский штамм SARS-CoV-2 — в классификации ВОЗ "Дельта" — стремительно распространился по миру. Пока ученые разбираются, насколько он опасен и эффективны ли против него вакцины, Министерство здравоохранения Индии сообщило о появлении нового подвида — "Дельта плюс".Опасные мутацииВирусы мутируют постоянно, в этом нет ничего особенного. Хуже, когда мутации затрагивают участки, от которых зависит агрессивность патогена. Именно такая ситуация с вариантом "Дельта": у него четыре мутации в спайковом белке, ответственном за связывание вируса со здоровыми клетками и проникновение в них. Проблема в том, что на спайковый, или S-белок, нацелено действие многих антивирусных лекарств и вакцин, чем больше он мутирует, тем ниже их эффективность.Самые полные и актуальные данные о всех мутациях коронавируса SARS-CoV-2 можно найти на портале Outbreak.info, созданном в Институте Скриппса при поддержке организаций, входящих в глобальную научную инициативу GISAID, — она обеспечивает открытый доступ к результатам геномных исследований.Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020-го. Позднее обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3 с мутациями в спайковом белке. Варианты B.1.617.1 и B.1.617.3 распространялись ограниченно, и на сегодняшний день ВОЗ относит их к группе VOI: Variants of Interest — вызывающие интерес. Большинство же случаев тяжелейшей второй волны COVID-19 в Индии в этом году, когда число ежедневно выявленных случаев достигало сотен тысяч, связаны с B.1.617.2. Сперва его называли "индийским штаммом". Позже ВОЗ присвоила ему обозначение "Дельта" и включила в группу с наивысшей оценкой угрозы VOC (Variants of Concern) — вызывающие беспокойство. Это варианты, которые распространяются легче и быстрее других, вызывают более тяжелое течение заболевания и менее восприимчивы к антителам, образовавшимся после предыдущей инфекции или вакцинации.Ученые высказывают предположения, что против "Дельты плюс" окажутся бессильны и созданные в лаборатории моноклональные антитела, показавшие высокую эффективность в борьбе с первоначальными штаммами. Однако для окончательного вывода нужны дополнительные исследования. Нет пока общего мнения и относительно того, целесообразно ли применять против "Дельты плюс" плазму переболевших COVID-19, вызванным другими разновидностями коронавируса.Еще хуже "Дельты"По мнению ученых, агрессивными качествами "Дельта" обязана четырем мутациям в спайковом белке: L452R, T478K, D614G, P681R. В июне появилась информация, что в Непале обнаружили разновидность B.1.617.2.1 с пятой мутацией — K417N, которая находится в рецептор-связывающем домене RBD (receptor-binding domain), отвечающем за связывание вириона с рецепторами на поверхности клеток человека. Делая S-белок более активным, эта мутация повышает устойчивость вируса к антителам, которые вырабатываются у переболевших и вакцинированных. 21 июня власти Индии сообщили о том, что на территории этой страны уже зафиксировали около двадцати случаев инфицирования "непальским" вариантом коронавируса, который назвали "Дельта плюс".По данным научного портала Nextstrain, который отслеживает эволюцию патогенов в реальном времени, примерно в марте индийский штамм B.1.617.2 разделился на две ветви, получившие обозначения AY.1 и AY.2. И начал активно мутировать. Ветвь AY.1 дала вариант "Дельта плюс", который на сегодняшний день, помимо Индии, обнаружили в 11 странах — США, Канаде, Великобритании, России, Японии, Португалии, Польше, Турции, Непале и Швейцарии.Геномные исследования показывают, что мутация K417N уже присутствовала в некоторых предыдущих вариантах SARS-CoV-2 — в частности, в "британском" штамме B.1.1.7 "Альфа". Но в сочетании с другими мутациями "Дельты" она особенно опасна.Тем временем ветвь AY.1 продолжает активно мутировать. Агентство общественного здравоохранения Англии (Public Health England) в последнем отчете сообщило о том, что в Великобритании зарегистрировали 63 варианта геномных последовательностей усовершенствованного штамма "Дельта" с новой мутацией K417N.Чтобы оперативно реагировать на появление новых вариантов коронавируса, многие страны создают специальные службы геномного надзора. В частности, такая действует в США, в системе Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Ее ученые анализируют геномные последовательности вируса SARS-CoV-2 и отслеживают, как он меняется. Их задача — понять, как это влияет на характеристики вируса, и не пропустить появление вариантов, которые будут ускользать от действия существующих вакцин или противовирусных препаратов.

https://ria.ru/20210619/delta-1737593164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, воз, индия