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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/delta-1738660389.html
В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным
В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным - РИА Новости, 25.06.2021
В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным
Вариант "дельта" COVID-19 является самым заразным среди выявленных штаммов коронавируса и быстро распространяется среди непривитого населения, заявил на... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:53
2021-06-25T18:54
тедрос адханом гебрейесус
женева (город)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вариант "дельта" COVID-19 является самым заразным среди выявленных штаммов коронавируса и быстро распространяется среди непривитого населения, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, в настоящее время ВОЗ отмечает рост заражений COVID-19 по всему миру, что может привести к росту смертности. Больше новых случаев означает больше госпитализаций и дальнейшее напряжение для систем здравоохранения и медицинских работников, что увеличивает риск смертности, добавил глава ВОЗ.
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тедрос адханом гебрейесус, женева (город), коронавирус covid-19, воз, в мире
В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным
18:53 25.06.2021 (обновлено: 18:54 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным и быстро распространяющимся

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ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вариант "дельта" COVID-19 является самым заразным среди выявленных штаммов коронавируса и быстро распространяется среди непривитого населения, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Вариант "дельта" является самым заразным из всех выявленных вариантов COVID-19. Он был обнаружен в 85 странах и быстро распространяется среди непривитого населения", - сказал он.

По его словам, в настоящее время ВОЗ отмечает рост заражений COVID-19 по всему миру, что может привести к росту смертности. Больше новых случаев означает больше госпитализаций и дальнейшее напряжение для систем здравоохранения и медицинских работников, что увеличивает риск смертности, добавил глава ВОЗ.
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Распространение коронавирусаТедрос Адханом ГебрейесусЖенева (город)Коронавирус COVID-19ВОЗВ мире
 
 
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