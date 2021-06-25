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В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным
В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным - РИА Новости, 25.06.2021
В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным
Вариант "дельта" COVID-19 является самым заразным среди выявленных штаммов коронавируса и быстро распространяется среди непривитого населения, заявил на... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:53
2021-06-25T18:53
2021-06-25T18:54
тедрос адханом гебрейесус
женева (город)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вариант "дельта" COVID-19 является самым заразным среди выявленных штаммов коронавируса и быстро распространяется среди непривитого населения, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, в настоящее время ВОЗ отмечает рост заражений COVID-19 по всему миру, что может привести к росту смертности. Больше новых случаев означает больше госпитализаций и дальнейшее напряжение для систем здравоохранения и медицинских работников, что увеличивает риск смертности, добавил глава ВОЗ.
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тедрос адханом гебрейесус, женева (город), коронавирус covid-19, воз, в мире
В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным
18:53 25.06.2021 (обновлено: 18:54 25.06.2021)
В ВОЗ назвали штамм коронавируса "дельта" самым заразным и быстро распространяющимся