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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/delta-1738535602.html
Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире - РИА Новости, 25.06.2021
Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
Штамм коронавируса "дельта" на следующем этапе распространения COVID-19 станет доминирующим во многих странах мира, полагает научный сотрудник Китайского центра РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:38
2021-06-25T09:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
индия
в мире
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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" на следующем этапе распространения COVID-19 станет доминирующим во многих странах мира, полагает научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь."Вполне возможно (что штамм коронавируса "дельта" станет основным в мире – ред.). В частности, повышенная контагиозность и инфективность данного штамма способствует выживанию вируса и его распространению, следовательно, на следующем этапе степень его распространения может становиться все больше и больше", - заявил Фэн Цзыцзянь в эфире Центрального телевидения КНР.По его мнению, "штамм "дельта", вероятно, станет доминирующим штаммом на следующем этапе распространения пандемии в большем числе стран и регионов по всему миру".Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
https://rsport.ria.ru/20210625/koronavirus-1738534762.html
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коронавирус covid-19, китай, индия, в мире
Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:38 25.06.2021 (обновлено: 09:55 25.06.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Китайский эксперт считает, что штамм коронавируса "дельта" станет доминирующим в мире

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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" на следующем этапе распространения COVID-19 станет доминирующим во многих странах мира, полагает научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.
"Вполне возможно (что штамм коронавируса "дельта" станет основным в мире – ред.). В частности, повышенная контагиозность и инфективность данного штамма способствует выживанию вируса и его распространению, следовательно, на следующем этапе степень его распространения может становиться все больше и больше", - заявил Фэн Цзыцзянь в эфире Центрального телевидения КНР.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
08:19
СМИ: у спортсмена из Уганды выявили штамм коронавируса "дельта"
По его мнению, "штамм "дельта", вероятно, станет доминирующим штаммом на следующем этапе распространения пандемии в большем числе стран и регионов по всему миру".
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайИндияВ мире
 
 
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