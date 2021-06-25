https://ria.ru/20210625/delta-1738535602.html

Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире

Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире - РИА Новости, 25.06.2021

Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире

Штамм коронавируса "дельта" на следующем этапе распространения COVID-19 станет доминирующим во многих странах мира, полагает научный сотрудник Китайского центра РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:38

2021-06-25T08:38

2021-06-25T09:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

китай

индия

в мире

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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" на следующем этапе распространения COVID-19 станет доминирующим во многих странах мира, полагает научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь."Вполне возможно (что штамм коронавируса "дельта" станет основным в мире – ред.). В частности, повышенная контагиозность и инфективность данного штамма способствует выживанию вируса и его распространению, следовательно, на следующем этапе степень его распространения может становиться все больше и больше", - заявил Фэн Цзыцзянь в эфире Центрального телевидения КНР.По его мнению, "штамм "дельта", вероятно, станет доминирующим штаммом на следующем этапе распространения пандемии в большем числе стран и регионов по всему миру".Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

https://rsport.ria.ru/20210625/koronavirus-1738534762.html

китай

индия

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коронавирус covid-19, китай, индия, в мире