Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:38 25.06.2021 (обновлено: 09:55 25.06.2021)
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Китайский эксперт считает, что штамм коронавируса "дельта" станет доминирующим в мире
ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" на следующем этапе распространения COVID-19 станет доминирующим во многих странах мира, полагает научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.
"Вполне возможно (что штамм коронавируса "дельта" станет основным в мире – ред.). В частности, повышенная контагиозность и инфективность данного штамма способствует выживанию вируса и его распространению, следовательно, на следующем этапе степень его распространения может становиться все больше и больше", - заявил Фэн Цзыцзянь в эфире Центрального телевидения КНР.
По его мнению, "штамм "дельта", вероятно, станет доминирующим штаммом на следующем этапе распространения пандемии в большем числе стран и регионов по всему миру".
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.