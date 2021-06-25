https://ria.ru/20210625/delo-1738587694.html

В Кузбассе завели дело после гибели мужчины в бассейне

В Кузбассе завели дело после гибели мужчины в бассейне - РИА Новости, 25.06.2021

В Кузбассе завели дело после гибели мужчины в бассейне

Уголовное дело в отношении инструктора бассейна в городе Белово, где утонул мужчина, возбуждено в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:27

2021-06-25T13:27

2021-06-25T13:27

следственный комитет россии (ск рф)

белово

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении инструктора бассейна в городе Белово, где утонул мужчина, возбуждено в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Ранее сообщалось, что в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области утонул 27-летний мужчина, по данному факту была организована доследственная проверка."По версии следствия, инструктор, находясь при исполнении своих профессиональных и должностных обязанностей, не принял меры, необходимые для обеспечения постоянного визуального наблюдения и контроля за купающимися в плавательном бассейне, что привело к гибели 27-летнего клиента. Мужчина находился в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса "Металлург", плавал на отдельной дорожке. Один из клиентов увидел, что мужчина находится на дне бассейна и долгое время не поднимается на поверхность, о произошедшем он сообщил инструктору", – говорится в сообщении.Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего инструктора по безопасности по ч.2 ст.109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).Отмечается, что предварительная причина смерти – асфиксия от утопления. Следствием осмотрено место происшествия, опрошены работники и руководители бассейна, очевидцы произошедшего. Изучается документация, которая может иметь значение для установления истины по уголовному делу.

https://ria.ru/20210412/basseyn-1727871586.html

https://ria.ru/20210624/belgorod-1738358148.html

белово

кемеровская область

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следственный комитет россии (ск рф), белово, кемеровская область, происшествия