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Во Владивостоке завели еще одно дело после истязаний ребенка в детсаду
Во Владивостоке завели еще одно дело после истязаний ребенка в детсаду - РИА Новости, 25.06.2021
Во Владивостоке завели еще одно дело после истязаний ребенка в детсаду
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья, после издевательств воспитателя частного детского сада... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:29
2021-06-25T10:29
2021-06-25T10:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья, после издевательств воспитателя частного детского сада во Владивостоке над ребенком, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Ранее местное издание NewsBox24 опубликовало видео с камер видеонаблюдения в детском саду. На кадрах видно, как воспитатель с силой хватает девочку за руку и сажает ее на скамейку, не пускает к столу, чтобы та поела, шлепает ее по голове. Также опубликовано фото синяков ребенка. По словам матери, ее дочери 1 год 8 месяцев. СК и прокуратура начали проверку. Представитель детсада "Домисолька", где произошел инцидент, сообщал агентству, что воспитатель уже уволена. Полиция возбудила уголовное дело против бывшей воспитательницы по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"."Следственным отделом по Ленинскому району города Владивосток возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет)", - говорится в сообщении.По данным следствия, работник частного детского сада применила насилие к ребенку 2019 года рождения, в результате девочка получила кровоподтеки на бедрах и левой голени. Повреждения не расцениваются как вред здоровью, отмечают в СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край, происшествия
Во Владивостоке завели еще одно дело после истязаний ребенка в детсаду
СУСК по Приморскому краю завел второе дело после истязаний ребенка в детсаду во Владивостоке