Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/delo-1738550472.html
Во Владивостоке завели еще одно дело после истязаний ребенка в детсаду
Во Владивостоке завели еще одно дело после истязаний ребенка в детсаду - РИА Новости, 25.06.2021
Во Владивостоке завели еще одно дело после истязаний ребенка в детсаду
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья, после издевательств воспитателя частного детского сада... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:29
2021-06-25T10:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья, после издевательств воспитателя частного детского сада во Владивостоке над ребенком, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Ранее местное издание NewsBox24 опубликовало видео с камер видеонаблюдения в детском саду. На кадрах видно, как воспитатель с силой хватает девочку за руку и сажает ее на скамейку, не пускает к столу, чтобы та поела, шлепает ее по голове. Также опубликовано фото синяков ребенка. По словам матери, ее дочери 1 год 8 месяцев. СК и прокуратура начали проверку. Представитель детсада "Домисолька", где произошел инцидент, сообщал агентству, что воспитатель уже уволена. Полиция возбудила уголовное дело против бывшей воспитательницы по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"."Следственным отделом по Ленинскому району города Владивосток возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет)", - говорится в сообщении.По данным следствия, работник частного детского сада применила насилие к ребенку 2019 года рождения, в результате девочка получила кровоподтеки на бедрах и левой голени. Повреждения не расцениваются как вред здоровью, отмечают в СУСК.
https://ria.ru/20210519/rebenok-1732986002.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край, происшествия
Во Владивостоке завели еще одно дело после истязаний ребенка в детсаду
10:29 25.06.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

СУСК по Приморскому краю завел второе дело после истязаний ребенка в детсаду во Владивостоке

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья, после издевательств воспитателя частного детского сада во Владивостоке над ребенком, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее местное издание NewsBox24 опубликовало видео с камер видеонаблюдения в детском саду. На кадрах видно, как воспитатель с силой хватает девочку за руку и сажает ее на скамейку, не пускает к столу, чтобы та поела, шлепает ее по голове. Также опубликовано фото синяков ребенка. По словам матери, ее дочери 1 год 8 месяцев. СК и прокуратура начали проверку. Представитель детсада "Домисолька", где произошел инцидент, сообщал агентству, что воспитатель уже уволена. Полиция возбудила уголовное дело против бывшей воспитательницы по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
"Следственным отделом по Ленинскому району города Владивосток возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, работник частного детского сада применила насилие к ребенку 2019 года рождения, в результате девочка получила кровоподтеки на бедрах и левой голени. Повреждения не расцениваются как вред здоровью, отмечают в СУСК.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 16:21
В Москве в детсаду проведут служебное расследование после побега ребенка
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
16:06Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:03Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
16:03Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
15:57Бывший самарский судья получил семь лет колонии за взятку
15:52Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Лента новостейМолния