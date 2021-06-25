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Наука
https://ria.ru/20210625/cherep-1738618400.html
В Китае нашли череп, принадлежащий новому виду Homo
В Китае нашли череп, принадлежащий новому виду Homo - РИА Новости, 25.06.2021
В Китае нашли череп, принадлежащий новому виду Homo
Антропологи, изучившие окаменелость, известную как харбинский череп, хранящийся в Музее наук о Земле Хэбэйского университета в Китае, считают, что они открыли... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:00
2021-06-25T18:00
наука
археология
палеонтология
неандертальцы
китай
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Антропологи, изучившие окаменелость, известную как харбинский череп, хранящийся в Музее наук о Земле Хэбэйского университета в Китае, считают, что они открыли новый вид древнего человека, который ближе к Homo sapiens, чем к неандертальцам. Результаты исследования опубликованы в трех статьях в журнале The Innovation (статья 1, статья 2, статья 3).Череп, найденный в 1930-х годах в районе города Харбин китайской провинции Хэйлунцзян, — самый большой из когда-либо обнаруженных черепов архаичных людей. По мнению ученых, он мог вместить мозг, сопоставимый по размеру с мозгом современного человека. Но остальные его черты — почти квадратные глазницы, толстые надбровные дуги, широкий рот и большие зубы — отличаются как от Homo sapiens, так и от неандертальцев."Окаменелость из Харбина — один из наиболее полных черепов древнего человека в мире, он сохранил многие морфологические детали, которые имеют решающее значение для понимания эволюции рода Homo и происхождения Homo sapiens — приводятся в пресс-релизе издательства Cell слова первого автора одной из статей Цян Цзи (Qiang Ji), профессора палеонтологии Хэбэйского университета. — Харбинский череп, хотя он демонстрирует типичные архаичные черты, представляет собой мозаичную комбинацию примитивных и производных черт, отличающуюся от всех других ранее известных видов Homo".Ученые назвали новый вид Homo longi от китайского long — дракон. С помощью серии геохимических анализов, авторы определили возраст окаменелости — около 146000 лет. Также по составу костей и окружающих отложений ученые установили, что череп принадлежит мужчине примерно 50 лет, который проживал в составе небольшого сообщества в лесной пойме."Подобно Homo sapiens, они охотились на млекопитающих и птиц, собирали фрукты и овощи и, возможно, ловили рыбу", — отмечает еще один автор исследования Сицзюнь Ни (Xijun Ni), профессор приматологии и палеоантропологии Китайской академии наук и Хэбэйского университета. Принимая во внимание крупный размер черепа и то, что его нашли в самой северной провинции Китая, авторы предполагают, что Homo longi, скорее всего, был адаптирован к суровым климатическим условиям, вполне мог расселиться по всей Азии и, возможно, даже пересечься с самыми ранними представителями Homo sapiens."Харбинский череп дает нам больше доказательств разнообразия Homo и эволюционных взаимоотношений между видами и популяциями древних людей", — говорит профессор Ни. Авторы отмечают, что по своим морфологическим чертам "человек-дракон" находится ближе к Homo sapiens, чем неандертальцы."Широко распространено мнение, что неандерталец принадлежит к вымершей линии ближайших родственников нашего собственного вида. Однако наше открытие предполагает, что новая линия, которую мы идентифицировали, на самом деле — сестринская группа Homo sapiens", — отмечает Ни.Исходя из этого, возможно, считает ученый, современные люди отошли от неандертальцев существенно раньше, чем считали до сих пор."Время расхождения между Homo sapiens и неандертальцами в эволюционной истории может быть более глубоким, чем принято считать — возможно, это произошло более миллиона лет назад", — заключает профессор.
https://ria.ru/20210623/denisovtsy-1738287315.html
https://ria.ru/20210407/genom-1727240403.html
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археология, палеонтология, неандертальцы, китай

В Китае нашли череп, принадлежащий новому виду Homo

18:00 25.06.2021
 
© Фото : Xijun NiТрехмерная реконструкция харбинского черепа
Трехмерная реконструкция харбинского черепа - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : Xijun Ni
Трехмерная реконструкция харбинского черепа
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Антропологи, изучившие окаменелость, известную как харбинский череп, хранящийся в Музее наук о Земле Хэбэйского университета в Китае, считают, что они открыли новый вид древнего человека, который ближе к Homo sapiens, чем к неандертальцам. Результаты исследования опубликованы в трех статьях в журнале The Innovation (статья 1, статья 2, статья 3).
Череп, найденный в 1930-х годах в районе города Харбин китайской провинции Хэйлунцзян, — самый большой из когда-либо обнаруженных черепов архаичных людей. По мнению ученых, он мог вместить мозг, сопоставимый по размеру с мозгом современного человека. Но остальные его черты — почти квадратные глазницы, толстые надбровные дуги, широкий рот и большие зубы — отличаются как от Homo sapiens, так и от неандертальцев.
"Окаменелость из Харбина — один из наиболее полных черепов древнего человека в мире, он сохранил многие морфологические детали, которые имеют решающее значение для понимания эволюции рода Homo и происхождения Homo sapiens — приводятся в пресс-релизе издательства Cell слова первого автора одной из статей Цян Цзи (Qiang Ji), профессора палеонтологии Хэбэйского университета. — Харбинский череп, хотя он демонстрирует типичные архаичные черты, представляет собой мозаичную комбинацию примитивных и производных черт, отличающуюся от всех других ранее известных видов Homo".
Ученые назвали новый вид Homo longi от китайского long — дракон. С помощью серии геохимических анализов, авторы определили возраст окаменелости — около 146000 лет. Также по составу костей и окружающих отложений ученые установили, что череп принадлежит мужчине примерно 50 лет, который проживал в составе небольшого сообщества в лесной пойме.
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"Подобно Homo sapiens, они охотились на млекопитающих и птиц, собирали фрукты и овощи и, возможно, ловили рыбу", — отмечает еще один автор исследования Сицзюнь Ни (Xijun Ni), профессор приматологии и палеоантропологии Китайской академии наук и Хэбэйского университета.
Принимая во внимание крупный размер черепа и то, что его нашли в самой северной провинции Китая, авторы предполагают, что Homo longi, скорее всего, был адаптирован к суровым климатическим условиям, вполне мог расселиться по всей Азии и, возможно, даже пересечься с самыми ранними представителями Homo sapiens.
"Харбинский череп дает нам больше доказательств разнообразия Homo и эволюционных взаимоотношений между видами и популяциями древних людей", — говорит профессор Ни.
Авторы отмечают, что по своим морфологическим чертам "человек-дракон" находится ближе к Homo sapiens, чем неандертальцы.
"Широко распространено мнение, что неандерталец принадлежит к вымершей линии ближайших родственников нашего собственного вида. Однако наше открытие предполагает, что новая линия, которую мы идентифицировали, на самом деле — сестринская группа Homo sapiens", — отмечает Ни.
Исходя из этого, возможно, считает ученый, современные люди отошли от неандертальцев существенно раньше, чем считали до сих пор.
"Время расхождения между Homo sapiens и неандертальцами в эволюционной истории может быть более глубоким, чем принято считать — возможно, это произошло более миллиона лет назад", — заключает профессор.
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