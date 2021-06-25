Евросоюзу не обойтись без России, заявил премьер Чехии
11:44 25.06.2021 (обновлено: 12:30 25.06.2021)
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз должен вести диалог с Россией
ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. Важно поддерживать отношения Евросоюза и России, заявил чешский премьер Андрей Бабиш. Для этого, по его мнению, необходимо подобрать подходящий формат.
"Я не вижу необходимости в том, чтобы у стола переговоров <...> сидели представители всех 27 стран ЕС. Между собой мы должны договориться о темах диалога <...>, а непосредственно переговоры с нею могли бы вести, например, президент Франции, канцлер Германии, председатели Европейского совета и Еврокомиссии", — сказал он на полях саммита ЕС в Брюсселе.
Бабиш напомнил о вкладе Москвы в преодоление серьезных мировых кризисов.
"США ведет диалог с Россией, почему этого не может делать и Евросоюз? <...> Она играет важную роль в решении разных проблем, например, в Сирии. Необходимо договориться об обновлении этой страны (Сирии. — Прим. ред.), выработать для нее своего рода план Маршалла, для этого необходима Российская Федерация", — заключил политик.
Выступление транслировал сетевой ТВ-канал Евросоюза.
В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва во Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва назвала претензии возмутительными и голословными. Стороны максимально сократили штаты дипмиссий оппонентов. Россия включила Чехию в список недружественных стран.