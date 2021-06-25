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Евросоюзу не обойтись без России, заявил премьер Чехии

Евросоюзу не обойтись без России, заявил премьер Чехии - РИА Новости, 25.06.2021

Евросоюзу не обойтись без России, заявил премьер Чехии

Важно поддерживать отношения Евросоюза и России, заявил чешский премьер Андрей Бабиш. Для этого, по его мнению, необходимо подобрать подходящий формат. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:44

2021-06-25T11:44

2021-06-25T12:30

россия

андрей бабиш

евросоюз

чехия

в мире

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ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. Важно поддерживать отношения Евросоюза и России, заявил чешский премьер Андрей Бабиш. Для этого, по его мнению, необходимо подобрать подходящий формат."Я не вижу необходимости в том, чтобы у стола переговоров <...> сидели представители всех 27 стран ЕС. Между собой мы должны договориться о темах диалога <...>, а непосредственно переговоры с нею могли бы вести, например, президент Франции, канцлер Германии, председатели Европейского совета и Еврокомиссии", — сказал он на полях саммита ЕС в Брюсселе. Бабиш напомнил о вкладе Москвы в преодоление серьезных мировых кризисов."США ведет диалог с Россией, почему этого не может делать и Евросоюз? <...> Она играет важную роль в решении разных проблем, например, в Сирии. Необходимо договориться об обновлении этой страны (Сирии. — Прим. ред.), выработать для нее своего рода план Маршалла, для этого необходима Российская Федерация", — заключил политик.Выступление транслировал сетевой ТВ-канал Евросоюза.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва во Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва назвала претензии возмутительными и голословными. Стороны максимально сократили штаты дипмиссий оппонентов. Россия включила Чехию в список недружественных стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/popov-1735519152.html

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россия, андрей бабиш, евросоюз, чехия, в мире