https://ria.ru/20210625/chad-1738599885.html

Группе российских туристов в Чаде вернули паспорта

Группе российских туристов в Чаде вернули паспорта - РИА Новости, 25.06.2021

Группе российских туристов в Чаде вернули паспорта

Группе российских путешественников, задержанных в республике Чад, вернули паспорта, четыре человека через несколько часов улетают на родину, сообщил на своей... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:16

2021-06-25T14:16

2021-06-25T14:16

россия

чад

нджамена

в мире

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НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Группе российских путешественников, задержанных в республике Чад, вернули паспорта, четыре человека через несколько часов улетают на родину, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" один из членов группы Алексей Камерзанов.Группа путешественников из десяти человек (девять россиян и одна гражданка Литвы), в составе которой видеоблогер Алексей Камерзанов и администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук, 15 июня сообщила о своем задержании в Чаде. Из опасной зоны на севере страны их, изъяв паспорта и технику, на военном самолете вывезли в столицу республики город Нджамена, где они больше недели жили в отеле La Residence Hotel N'Djamena."Свобода! Нам вернули паспорта! Теперь мы можем двигаться без ограничений! Четверо наших участников улетают уже через три часа. Остаются владельцы машин. Теперь надо решить вопрос о том, как же переправить авто в Нджамену. Работаем над этим", - сообщил Камерзанов.Ранее временный поверенный в делах РФ в Чаде Сергей Крамаренко сообщил, что посольство РФ в Чаде получило извинительную ноту от МИД республики в связи с задержанием российских путешественников. Власти Чада пообещали в ближайшее время вернуть им изъятые личные вещи и документы.Путешественники находились в Африке в рамках экспедиции "Мир наш". 28 мая они выехали для трехнедельного путешествия по Чаду по заранее согласованному с местным МВД маршруту, который включал север страны. Преодолев примерно 80% маршрута, команда остановилась на ночевку в городе Файя-Ларжо, но во вторник 15 июня их разбудили вооруженные люди в военной и полицейской форме и предложили проследовать с ними в полицейский участок. Там вещи путешественников полностью досмотрели и изъяли все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры и навигационное оборудование.В итоге, со слов участников экспедиции, их на военном самолете доставили в столицу Чада, тогда как их автомобили остались в Файя-Ларжо. Причина изъятия документов и техники путешественникам непонятна.

https://ria.ru/20200114/1563412282.html

https://ria.ru/20210510/chernobyl-1731659362.html

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чад

нджамена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чад, нджамена, в мире