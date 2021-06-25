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Группе российских туристов в Чаде вернули паспорта
Группе российских туристов в Чаде вернули паспорта - РИА Новости, 25.06.2021
Группе российских туристов в Чаде вернули паспорта
Группе российских путешественников, задержанных в республике Чад, вернули паспорта, четыре человека через несколько часов улетают на родину, сообщил на своей... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:16
2021-06-25T14:16
россия
чад
нджамена
в мире
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НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Группе российских путешественников, задержанных в республике Чад, вернули паспорта, четыре человека через несколько часов улетают на родину, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" один из членов группы Алексей Камерзанов.Группа путешественников из десяти человек (девять россиян и одна гражданка Литвы), в составе которой видеоблогер Алексей Камерзанов и администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук, 15 июня сообщила о своем задержании в Чаде. Из опасной зоны на севере страны их, изъяв паспорта и технику, на военном самолете вывезли в столицу республики город Нджамена, где они больше недели жили в отеле La Residence Hotel N'Djamena."Свобода! Нам вернули паспорта! Теперь мы можем двигаться без ограничений! Четверо наших участников улетают уже через три часа. Остаются владельцы машин. Теперь надо решить вопрос о том, как же переправить авто в Нджамену. Работаем над этим", - сообщил Камерзанов.Ранее временный поверенный в делах РФ в Чаде Сергей Крамаренко сообщил, что посольство РФ в Чаде получило извинительную ноту от МИД республики в связи с задержанием российских путешественников. Власти Чада пообещали в ближайшее время вернуть им изъятые личные вещи и документы.Путешественники находились в Африке в рамках экспедиции "Мир наш". 28 мая они выехали для трехнедельного путешествия по Чаду по заранее согласованному с местным МВД маршруту, который включал север страны. Преодолев примерно 80% маршрута, команда остановилась на ночевку в городе Файя-Ларжо, но во вторник 15 июня их разбудили вооруженные люди в военной и полицейской форме и предложили проследовать с ними в полицейский участок. Там вещи путешественников полностью досмотрели и изъяли все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры и навигационное оборудование.В итоге, со слов участников экспедиции, их на военном самолете доставили в столицу Чада, тогда как их автомобили остались в Файя-Ларжо. Причина изъятия документов и техники путешественникам непонятна.
https://ria.ru/20200114/1563412282.html
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россия, чад, нджамена, в мире
Группе российских туристов в Чаде вернули паспорта
14:16 25.06.2021
 
© REUTERS / Oredje Narcisse Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / Oredje Narcisse

Группе российских туристов в Чаде вернули паспорта, четыре человека улетают из страны

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Группе российских путешественников, задержанных в республике Чад, вернули паспорта, четыре человека через несколько часов улетают на родину, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" один из членов группы Алексей Камерзанов.
Группа путешественников из десяти человек (девять россиян и одна гражданка Литвы), в составе которой видеоблогер Алексей Камерзанов и администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук, 15 июня сообщила о своем задержании в Чаде. Из опасной зоны на севере страны их, изъяв паспорта и технику, на военном самолете вывезли в столицу республики город Нджамена, где они больше недели жили в отеле La Residence Hotel N'Djamena.
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"Свобода! Нам вернули паспорта! Теперь мы можем двигаться без ограничений! Четверо наших участников улетают уже через три часа. Остаются владельцы машин. Теперь надо решить вопрос о том, как же переправить авто в Нджамену. Работаем над этим", - сообщил Камерзанов.
Ранее временный поверенный в делах РФ в Чаде Сергей Крамаренко сообщил, что посольство РФ в Чаде получило извинительную ноту от МИД республики в связи с задержанием российских путешественников. Власти Чада пообещали в ближайшее время вернуть им изъятые личные вещи и документы.
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Путешественники находились в Африке в рамках экспедиции "Мир наш". 28 мая они выехали для трехнедельного путешествия по Чаду по заранее согласованному с местным МВД маршруту, который включал север страны. Преодолев примерно 80% маршрута, команда остановилась на ночевку в городе Файя-Ларжо, но во вторник 15 июня их разбудили вооруженные люди в военной и полицейской форме и предложили проследовать с ними в полицейский участок. Там вещи путешественников полностью досмотрели и изъяли все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры и навигационное оборудование.
В итоге, со слов участников экспедиции, их на военном самолете доставили в столицу Чада, тогда как их автомобили остались в Файя-Ларжо. Причина изъятия документов и техники путешественникам непонятна.
 
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