Группе российских туристов в Чаде вернули паспорта
© REUTERS / Oredje Narcisse Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
Группе российских туристов в Чаде вернули паспорта, четыре человека улетают из страны
Группа путешественников из десяти человек (девять россиян и одна гражданка Литвы), в составе которой видеоблогер Алексей Камерзанов и администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук, 15 июня сообщила о своем задержании в Чаде. Из опасной зоны на севере страны их, изъяв паспорта и технику, на военном самолете вывезли в столицу республики город Нджамена, где они больше недели жили в отеле La Residence Hotel N'Djamena.
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"Свобода! Нам вернули паспорта! Теперь мы можем двигаться без ограничений! Четверо наших участников улетают уже через три часа. Остаются владельцы машин. Теперь надо решить вопрос о том, как же переправить авто в Нджамену. Работаем над этим", - сообщил Камерзанов.
Ранее временный поверенный в делах РФ в Чаде Сергей Крамаренко сообщил, что посольство РФ в Чаде получило извинительную ноту от МИД республики в связи с задержанием российских путешественников. Власти Чада пообещали в ближайшее время вернуть им изъятые личные вещи и документы.
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Путешественники находились в Африке в рамках экспедиции "Мир наш". 28 мая они выехали для трехнедельного путешествия по Чаду по заранее согласованному с местным МВД маршруту, который включал север страны. Преодолев примерно 80% маршрута, команда остановилась на ночевку в городе Файя-Ларжо, но во вторник 15 июня их разбудили вооруженные люди в военной и полицейской форме и предложили проследовать с ними в полицейский участок. Там вещи путешественников полностью досмотрели и изъяли все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры и навигационное оборудование.
В итоге, со слов участников экспедиции, их на военном самолете доставили в столицу Чада, тогда как их автомобили остались в Файя-Ларжо. Причина изъятия документов и техники путешественникам непонятна.