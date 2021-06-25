https://ria.ru/20210625/borrel-1738586922.html

Боррель намерен содействовать более предсказуемым отношениям с Россией

Боррель намерен содействовать более предсказуемым отношениям с Россией - РИА Новости, 25.06.2021

Боррель намерен содействовать более предсказуемым отношениям с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что будет содействовать становлению более предсказуемых отношений с Россией, комментируя выводы саммита ЕС в... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:23

2021-06-25T13:23

2021-06-25T13:28

брюссель

еврокомиссия

россия

жозеп боррель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что будет содействовать становлению более предсказуемых отношений с Россией, комментируя выводы саммита ЕС в Брюсселе."Совместно с Европейской комиссией я буду работать над реализацией задач и содействовать более предсказуемым отношениям с Россией, отстаивая наши интересы", - написал Боррель в Twitter.На проходящем саммите в Брюсселе, где одной из тем было будущее отношений с Россией, лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Кроме того, они поручили представить предложения по поддержке гражданского общества России. При этом главы государств и правительств ЕС выступили за взаимодействие с РФ по ряду вопросов, представляющих интерес для Брюсселя.

https://ria.ru/20210625/sammit-1738581784.html

брюссель

россия

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брюссель, еврокомиссия, россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире