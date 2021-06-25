https://ria.ru/20210625/blinken-1738558872.html

Блинкен заявил, что США готовы поддержать минский и нормандский форматы

Блинкен заявил, что США готовы поддержать минский и нормандский форматы - РИА Новости, 25.06.2021

Блинкен заявил, что США готовы поддержать минский и нормандский форматы

США готовы поддержать минский и нормандский форматы по Украине, однако многое зависит от Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:15

2021-06-25T11:15

2021-06-25T11:15

россия

минские соглашения

энтони блинкен

"нормандская четверка"

сша

украина

в мире

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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. США готовы поддержать минский и нормандский форматы по Украине, однако многое зависит от Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Spiegel.По его словам, в 2015 и 2016 годах США согласились с тем, что нормандский формат играет центральную роль в продвижении минского мирного процесса. Однако, как утверждает госсекретарь, Россия по большей части не выполнила результаты процесса. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию."Президент Байден обсудил это с президентом Путиным, а также с канцлером Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. При этом мы представляли следующую точку зрения: если Россия всерьез заинтересована в том, чтобы наполнить "Минск" жизнью, и мы можем при этом помочь, тогда мы на 100% готовы к этому", - сказал госсекретарь.Как отметил Блинкен, все зависит от того, действительно ли этого хочет Россия."Я надеюсь, что Россия действительно серьезно относится к минскому процессу. В этом случае нормандский формат сможет и далее играть центральную роль, и мы готовы взаимодействовать и способствовать ему. Но все зависит от Москвы", - отметил госсекретарь.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/kiev-1737564073.html

https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738511567.html

https://ria.ru/20210620/kravchuk-1737790945.html

россия

сша

украина

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россия, минские соглашения, энтони блинкен, "нормандская четверка", сша, украина, в мире