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Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране - РИА Новости, 25.06.2021
Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Президент США Джо Байден вновь оговорился, заявив, что американские военные участвовали в войне в Иране. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:52
2021-06-25T15:52
джо байден
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оговорился, заявив, что американские военные участвовали в войне в Иране."Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране... Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века", - заявил президент, выступая в штате Северная Каролина с речью о важности прививок от коронавируса.США никогда не участвовали в военном конфликте с Ираном.Это не первая оговорка нынешнего президента. В прошлом месяце Байден перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.
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джо байден, иран, сша, в мире
Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
15:52 25.06.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что американские войска воевали в Иране

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оговорился, заявив, что американские военные участвовали в войне в Иране.
Президент США Джо Байден во время выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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"Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране... Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века", - заявил президент, выступая в штате Северная Каролина с речью о важности прививок от коронавируса.
США никогда не участвовали в военном конфликте с Ираном.
Это не первая оговорка нынешнего президента. В прошлом месяце Байден перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.
 
Джо БайденИранСШАВ мире
 
 
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