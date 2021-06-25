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Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране - РИА Новости, 25.06.2021
Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Президент США Джо Байден вновь оговорился, заявив, что американские военные участвовали в войне в Иране. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:52
2021-06-25T15:52
2021-06-25T15:52
джо байден
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оговорился, заявив, что американские военные участвовали в войне в Иране."Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране... Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века", - заявил президент, выступая в штате Северная Каролина с речью о важности прививок от коронавируса.США никогда не участвовали в военном конфликте с Ираном.Это не первая оговорка нынешнего президента. В прошлом месяце Байден перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/bayden-1736505864.html
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джо байден, иран, сша, в мире
Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что американские войска воевали в Иране