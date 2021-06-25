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Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине - РИА Новости, 25.06.2021
Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
Страны Балтии стали промежуточным звеном, своеобразными "прокси-шлюзами" для американского влияния на Украине, заявила в пятницу официальный представитель МИД... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:53
2021-06-25T16:53
россия
мария захарова
прибалтика
эстония
сша
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны Балтии стали промежуточным звеном, своеобразными "прокси-шлюзами" для американского влияния на Украине, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В своем Telegram-канале Захарова отметила, что "посольство США в Эстонии торжественно отчиталось о том, что Вашингтон и Таллин будут совместно способствовать развитию гражданского общества, свободе СМИ, кибербезопасности и торговле на Украине, был даже подписан совместный меморандум".Она отметила, что целый ряд эстонских организаций запустят несколько проектов для Украины, половину стоимости которых оплатят эстонские налогоплательщики - "они же так давно мечтали инвестировать в Украину, не обольщаясь насчет дивидендов"."Но почему-то подписание меморандума особо не афишируется в эстонском медиапространстве. А еще интересно, как официальный Таллин сам полагает, все ли хорошо в Эстонии с развитием гражданского общества. Может, лучше деньги потратить на себя? Напомним, что эта страна входит в первую десятку стран мира с наибольшим числом "неграждан". По состоянию на 1 августа 2020 года – 69 тысяч человек, около 6% населения, подавляющая часть которых – российские соотечественники и их потомки", - добавила Захарова.Кроме того, она напомнила про притеснения российских СМИ в Эстонии."Или, может быть, украинский вектор становится приоритетным в эстонской внешнеторговой политике? Цифры говорят о другом. Значит, все-таки прокси-шлюзы", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20210614/kallas-1736934960.html
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россия, мария захарова, прибалтика, эстония, сша, в мире
Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:53 25.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для американского влияния на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны Балтии стали промежуточным звеном, своеобразными "прокси-шлюзами" для американского влияния на Украине, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что "посольство США в Эстонии торжественно отчиталось о том, что Вашингтон и Таллин будут совместно способствовать развитию гражданского общества, свободе СМИ, кибербезопасности и торговле на Украине, был даже подписан совместный меморандум".

"В принципе, понятно, почему выбрана Эстония. Во-первых, Латвия занята заботой о Белоруссии. Во-вторых, видимо, нашим прибалтийским соседям приятно быть таким прокси-шлюзом для американского влияния на Украине", - написала Захарова.

Она отметила, что целый ряд эстонских организаций запустят несколько проектов для Украины, половину стоимости которых оплатят эстонские налогоплательщики - "они же так давно мечтали инвестировать в Украину, не обольщаясь насчет дивидендов".
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"Но почему-то подписание меморандума особо не афишируется в эстонском медиапространстве. А еще интересно, как официальный Таллин сам полагает, все ли хорошо в Эстонии с развитием гражданского общества. Может, лучше деньги потратить на себя? Напомним, что эта страна входит в первую десятку стран мира с наибольшим числом "неграждан". По состоянию на 1 августа 2020 года – 69 тысяч человек, около 6% населения, подавляющая часть которых – российские соотечественники и их потомки", - добавила Захарова.
Кроме того, она напомнила про притеснения российских СМИ в Эстонии.
"Или, может быть, украинский вектор становится приоритетным в эстонской внешнеторговой политике? Цифры говорят о другом. Значит, все-таки прокси-шлюзы", - заключила Захарова.
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РоссияМария ЗахароваПрибалтикаЭстонияСШАВ мире
 
 
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