https://ria.ru/20210625/baltiya-1738633356.html

Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине

Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине - РИА Новости, 25.06.2021

Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине

Страны Балтии стали промежуточным звеном, своеобразными "прокси-шлюзами" для американского влияния на Украине, заявила в пятницу официальный представитель МИД... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:53

2021-06-25T16:53

2021-06-25T16:53

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мария захарова

прибалтика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны Балтии стали промежуточным звеном, своеобразными "прокси-шлюзами" для американского влияния на Украине, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В своем Telegram-канале Захарова отметила, что "посольство США в Эстонии торжественно отчиталось о том, что Вашингтон и Таллин будут совместно способствовать развитию гражданского общества, свободе СМИ, кибербезопасности и торговле на Украине, был даже подписан совместный меморандум".Она отметила, что целый ряд эстонских организаций запустят несколько проектов для Украины, половину стоимости которых оплатят эстонские налогоплательщики - "они же так давно мечтали инвестировать в Украину, не обольщаясь насчет дивидендов"."Но почему-то подписание меморандума особо не афишируется в эстонском медиапространстве. А еще интересно, как официальный Таллин сам полагает, все ли хорошо в Эстонии с развитием гражданского общества. Может, лучше деньги потратить на себя? Напомним, что эта страна входит в первую десятку стран мира с наибольшим числом "неграждан". По состоянию на 1 августа 2020 года – 69 тысяч человек, около 6% населения, подавляющая часть которых – российские соотечественники и их потомки", - добавила Захарова.Кроме того, она напомнила про притеснения российских СМИ в Эстонии."Или, может быть, украинский вектор становится приоритетным в эстонской внешнеторговой политике? Цифры говорят о другом. Значит, все-таки прокси-шлюзы", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20210614/kallas-1736934960.html

https://ria.ru/20210604/estoniya-1735542902.html

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прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, прибалтика, эстония, сша, в мире