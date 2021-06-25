https://ria.ru/20210625/arest-1738567752.html

Армянская церковь осудила арест сторонника Кочаряна

Армянская церковь осудила арест сторонника Кочаряна - РИА Новости, 25.06.2021

Армянская церковь осудила арест сторонника Кочаряна

Армянская апостольская церковь осудила арест сторонника экс-президента Армении Роберта Кочаряна, профессора медицины Армена Чарчяна. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:10

2021-06-25T12:10

2021-06-25T12:10

религия и мировоззрение

facebook

армянская апостольская церковь

роберт кочарян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/38279/91/382799152_0:131:3089:1869_1920x0_80_0_0_da60facfee5b64f81e6e3e69f97156b1.jpg

ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Армянская апостольская церковь осудила арест сторонника экс-президента Армении Роберта Кочаряна, профессора медицины Армена Чарчяна.Чарчян был арестован в среду судом по обвинению в воспрепятствовании свободному волеизъявлению избирателей. В тот же день он был госпитализирован."Мы с глубокой тревогой узнали об аресте директора медицинского центра Первопрестольного Святого Эчмиадзина "Измирлян" профессора Армена Чарчяна. Обвинения в адрес именитого врача вызывают недоумение, а решение об аресте - крайне несоразмерная мера, о чем свидетельствуют многие авторитетные юристы. В данной ситуации трудно описать действия против врача иначе, как гонение и необоснованное преследование, что однозначно предосудительно", - говорится в заявлении на странице Армянской апостольской церкви в Facebook.Армянская церковь призвала соответствующие структуры немедленно освободить профессора Чарчяна, учитывая его состояние здоровье и то, что на его попечении находится несовершеннолетний ребенок."Заслуженный врач Армен Чарчян спас тысячи жизней в самых тяжелых, трудных ситуациях, и сегодня, возглавляя медицинский центр "Измирлян" он продолжает неустанно служить нашему народу и родине. Арест угрожает его здоровью и не позволяет ему охранять жизнь и здоровье людей. Мы уверены, что предварительное следствие по уголовному делу может быть проведено без изоляции доктора Армена Чарчяна от общества", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20210623/pashinyan-1738200328.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, армянская апостольская церковь, роберт кочарян