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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210625/arest-1738567752.html
Армянская церковь осудила арест сторонника Кочаряна
Армянская церковь осудила арест сторонника Кочаряна - РИА Новости, 25.06.2021
Армянская церковь осудила арест сторонника Кочаряна
Армянская апостольская церковь осудила арест сторонника экс-президента Армении Роберта Кочаряна, профессора медицины Армена Чарчяна. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:10
2021-06-25T12:10
религия и мировоззрение
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армянская апостольская церковь
роберт кочарян
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ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Армянская апостольская церковь осудила арест сторонника экс-президента Армении Роберта Кочаряна, профессора медицины Армена Чарчяна.Чарчян был арестован в среду судом по обвинению в воспрепятствовании свободному волеизъявлению избирателей. В тот же день он был госпитализирован."Мы с глубокой тревогой узнали об аресте директора медицинского центра Первопрестольного Святого Эчмиадзина "Измирлян" профессора Армена Чарчяна. Обвинения в адрес именитого врача вызывают недоумение, а решение об аресте - крайне несоразмерная мера, о чем свидетельствуют многие авторитетные юристы. В данной ситуации трудно описать действия против врача иначе, как гонение и необоснованное преследование, что однозначно предосудительно", - говорится в заявлении на странице Армянской апостольской церкви в Facebook.Армянская церковь призвала соответствующие структуры немедленно освободить профессора Чарчяна, учитывая его состояние здоровье и то, что на его попечении находится несовершеннолетний ребенок."Заслуженный врач Армен Чарчян спас тысячи жизней в самых тяжелых, трудных ситуациях, и сегодня, возглавляя медицинский центр "Измирлян" он продолжает неустанно служить нашему народу и родине. Арест угрожает его здоровью и не позволяет ему охранять жизнь и здоровье людей. Мы уверены, что предварительное следствие по уголовному делу может быть проведено без изоляции доктора Армена Чарчяна от общества", - отмечается в заявлении.
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facebook, армянская апостольская церковь, роберт кочарян

Армянская церковь осудила арест сторонника Кочаряна

12:10 25.06.2021
 
© РИА Новости / А. Экекян / Перейти в фотобанкЭчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / А. Экекян
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ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Армянская апостольская церковь осудила арест сторонника экс-президента Армении Роберта Кочаряна, профессора медицины Армена Чарчяна.
Чарчян был арестован в среду судом по обвинению в воспрепятствовании свободному волеизъявлению избирателей. В тот же день он был госпитализирован.
"Мы с глубокой тревогой узнали об аресте директора медицинского центра Первопрестольного Святого Эчмиадзина "Измирлян" профессора Армена Чарчяна. Обвинения в адрес именитого врача вызывают недоумение, а решение об аресте - крайне несоразмерная мера, о чем свидетельствуют многие авторитетные юристы. В данной ситуации трудно описать действия против врача иначе, как гонение и необоснованное преследование, что однозначно предосудительно", - говорится в заявлении на странице Армянской апостольской церкви в Facebook.
Армянская церковь призвала соответствующие структуры немедленно освободить профессора Чарчяна, учитывая его состояние здоровье и то, что на его попечении находится несовершеннолетний ребенок.
"Заслуженный врач Армен Чарчян спас тысячи жизней в самых тяжелых, трудных ситуациях, и сегодня, возглавляя медицинский центр "Измирлян" он продолжает неустанно служить нашему народу и родине. Арест угрожает его здоровью и не позволяет ему охранять жизнь и здоровье людей. Мы уверены, что предварительное следствие по уголовному делу может быть проведено без изоляции доктора Армена Чарчяна от общества", - отмечается в заявлении.
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