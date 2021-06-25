Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/arest-1738550086.html
Москалькова назвала перевод Сапеги под домашний арест актом гуманизма
Москалькова назвала перевод Сапеги под домашний арест актом гуманизма - РИА Новости, 25.06.2021
Москалькова назвала перевод Сапеги под домашний арест актом гуманизма
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада переводу задержанной ранее в Минске россиянки Софьи Сапеги под домашний арест, называет это... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:24
2021-06-25T10:31
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
telegram (приложение)
вильнюс
софия сапега
татьяна москалькова
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада переводу задержанной ранее в Минске россиянки Софьи Сапеги под домашний арест, называет это актом гуманизма и всячески приветствует это решение, заявил РИА Новости пресс-секретарь уполномоченного Алексей Зловедов.Ранее в пятницу Би-би-си сообщила, что Роман Протасевич, основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, и задержанная с ним Сапега переведены под домашний арест. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами."Ни Софья Сапега лично, ни неё адвокат Антон Гашинский, ни ее родители обращения к Татьяна Николаевна не писали. Обращения не было, но мы отслеживали ее судьбу, и уполномоченный рада, что девушку перевели под домашний арест - это очень хороший акт гуманизма, и мы всячески это приветствуем",- сказал Зловедов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
https://ria.ru/20210625/tikhanovskaya-1738549372.html
https://ria.ru/20210622/sapega-1738012510.html
россия
вильнюс
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, telegram (приложение), вильнюс, софия сапега, татьяна москалькова, минск, в мире
Москалькова назвала перевод Сапеги под домашний арест актом гуманизма
10:24 25.06.2021 (обновлено: 10:31 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Москалькова назвала перевод Сапеги под домашний арест в Минске актом гуманизма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада переводу задержанной ранее в Минске россиянки Софьи Сапеги под домашний арест, называет это актом гуманизма и всячески приветствует это решение, заявил РИА Новости пресс-секретарь уполномоченного Алексей Зловедов.
Ранее в пятницу Би-би-си сообщила, что Роман Протасевич, основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, и задержанная с ним Сапега переведены под домашний арест. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
10:21Протесты в Белоруссии
Тихановская прокомментировала домашний арест Протасевича и Сапеги
"Ни Софья Сапега лично, ни неё адвокат Антон Гашинский, ни ее родители обращения к Татьяна Николаевна не писали. Обращения не было, но мы отслеживали ее судьбу, и уполномоченный рада, что девушку перевели под домашний арест - это очень хороший акт гуманизма, и мы всячески это приветствуем",- сказал Зловедов.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 05:51
Посол в Белоруссии прокомментировал возможность помилования Сапеги
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairTelegram (приложение)ВильнюсСофия СапегаТатьяна МоскальковаМинскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
16:06Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:03Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
16:03Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
15:57Бывший самарский судья получил семь лет колонии за взятку
15:52Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Лента новостейМолния