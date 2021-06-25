https://ria.ru/20210625/arest-1738550086.html

Москалькова назвала перевод Сапеги под домашний арест актом гуманизма

Москалькова назвала перевод Сапеги под домашний арест актом гуманизма - РИА Новости, 25.06.2021

Москалькова назвала перевод Сапеги под домашний арест актом гуманизма

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада переводу задержанной ранее в Минске россиянки Софьи Сапеги под домашний арест, называет это... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:24

2021-06-25T10:24

2021-06-25T10:31

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

telegram (приложение)

вильнюс

софия сапега

татьяна москалькова

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада переводу задержанной ранее в Минске россиянки Софьи Сапеги под домашний арест, называет это актом гуманизма и всячески приветствует это решение, заявил РИА Новости пресс-секретарь уполномоченного Алексей Зловедов.Ранее в пятницу Би-би-си сообщила, что Роман Протасевич, основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, и задержанная с ним Сапега переведены под домашний арест. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами."Ни Софья Сапега лично, ни неё адвокат Антон Гашинский, ни ее родители обращения к Татьяна Николаевна не писали. Обращения не было, но мы отслеживали ее судьбу, и уполномоченный рада, что девушку перевели под домашний арест - это очень хороший акт гуманизма, и мы всячески это приветствуем",- сказал Зловедов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

https://ria.ru/20210625/tikhanovskaya-1738549372.html

https://ria.ru/20210622/sapega-1738012510.html

россия

вильнюс

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, telegram (приложение), вильнюс, софия сапега, татьяна москалькова, минск, в мире