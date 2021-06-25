Москалькова назвала перевод Сапеги под домашний арест актом гуманизма
10:24 25.06.2021 (обновлено: 10:31 25.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала перевод Сапеги под домашний арест в Минске актом гуманизма
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада переводу задержанной ранее в Минске россиянки Софьи Сапеги под домашний арест, называет это актом гуманизма и всячески приветствует это решение, заявил РИА Новости пресс-секретарь уполномоченного Алексей Зловедов.
Ранее в пятницу Би-би-си сообщила, что Роман Протасевич, основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, и задержанная с ним Сапега переведены под домашний арест. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами.
"Ни Софья Сапега лично, ни неё адвокат Антон Гашинский, ни ее родители обращения к Татьяна Николаевна не писали. Обращения не было, но мы отслеживали ее судьбу, и уполномоченный рада, что девушку перевели под домашний арест - это очень хороший акт гуманизма, и мы всячески это приветствуем",- сказал Зловедов.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.