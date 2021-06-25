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В Москве вырос срок выполнения тестов на антитела к коронавирусу
В Москве вырос срок выполнения тестов на антитела к коронавирусу - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве вырос срок выполнения тестов на антитела к коронавирусу
Срок выполнения тестов на антитела к коронавирусу увеличился в Москве почти до недели, анализы, которые некоторые москвичи сдавали в понедельник, до сих пор не... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:15
2021-06-25T11:15
2021-06-25T11:15
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Срок выполнения тестов на антитела к коронавирусу увеличился в Москве почти до недели, анализы, которые некоторые москвичи сдавали в понедельник, до сих пор не готовы, передает корреспондент РИА Новости."Сдала кровь на антитела еще в понедельник, обычно результаты приходили через день-два. А сейчас неделя уже заканчивается. а итогов все еще нет", - рассказала клиентка, сделавшая анализ в одной из крупных клиник.По ее словам, три дня назад клиника прислала ей уведомление, что в связи с резким увеличением спроса на анализы определения антител к коронавирусу, сроки выполнения исследований могут быть увеличены."Мы задействовали все мощности наших лабораторий, чтобы вы могли получить результаты анализов максимально оперативно. Сложившаяся ситуация носит для нас исключительный характер", - сообщается в письме.Однако, по словам собеседницы агентства, результаты анализов до сих пор не пришли.На этой неделе власти Москвы объявили, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания столицы должны будут пускать только вакцинировавшихся от COVID-19, или переболевших им, или людей с отрицательным ПЦР-тестом. Исключение сделали лишь для детей до 18 лет, а также посетителей офисных столовых, студенческих кафе и летних веранд ресторанов.Несмотря на то, что оперштаб заявил о необязательности прохождения теста на антитела перед вакцинацией, клиники и лаборатории заявили о всплеске интереса к таким анализам. Опрошенные РИА Новости российские частные медицинские сети в среду заявили, что спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции в России вырос вдвое за последние дни, и предупредили, что срок выполнения анализов может увеличиться.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-25T11:15
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
В Москве вырос срок выполнения тестов на антитела к коронавирусу
Срок выполнения тестов на антитела к коронавирусу в Москве увеличился почти до недели
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Срок выполнения тестов на антитела к коронавирусу увеличился в Москве почти до недели, анализы, которые некоторые москвичи сдавали в понедельник, до сих пор не готовы, передает корреспондент РИА Новости.
"Сдала кровь на антитела еще в понедельник, обычно результаты приходили через день-два. А сейчас неделя уже заканчивается. а итогов все еще нет", - рассказала клиентка, сделавшая анализ в одной из крупных клиник.
По ее словам, три дня назад клиника прислала ей уведомление, что в связи с резким увеличением спроса на анализы определения антител к коронавирусу, сроки выполнения исследований могут быть увеличены.
"Мы задействовали все мощности наших лабораторий, чтобы вы могли получить результаты анализов максимально оперативно. Сложившаяся ситуация носит для нас исключительный характер", - сообщается в письме.
Однако, по словам собеседницы агентства, результаты анализов до сих пор не пришли.
На этой неделе власти Москвы
объявили, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания столицы должны будут пускать только вакцинировавшихся от COVID-19, или переболевших им, или людей с отрицательным ПЦР-тестом. Исключение сделали лишь для детей до 18 лет, а также посетителей офисных столовых, студенческих кафе и летних веранд ресторанов.
Несмотря на то, что оперштаб заявил о необязательности прохождения теста на антитела перед вакцинацией, клиники и лаборатории заявили о всплеске интереса к таким анализам. Опрошенные РИА Новости российские частные медицинские сети в среду заявили, что спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции в России
вырос вдвое за последние дни, и предупредили, что срок выполнения анализов может увеличиться.