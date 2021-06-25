https://ria.ru/20210625/anomalnost-1738519546.html

В России наступил "аномально опасный сезон" для смартфонов

В России наступил "аномально опасный сезон" для смартфонов - РИА Новости, 25.06.2021

В России наступил "аномально опасный сезон" для смартфонов

Почему лето 2021 года станет особенно опасным для смартфонов и как защитить девайс с помощью приема времен СССР, рассказал в интервью радио Sputnik директор по... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T02:10

2021-06-25T02:10

2021-06-25T07:01

дмитрий рябинин

россия

смартфоны

mail.ru group

ссср

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Раскрыт советский способ защиты смартфона в "аномально опасный сезон"

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_0:57:3008:1749_1920x0_80_0_0_40995d3675c1af4e1398b2c549aea57f.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Почему лето 2021 года станет особенно опасным для смартфонов и как защитить девайс с помощью приема времен СССР, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.Количество обращений в сервисные центры в последнее время увеличилось, особенно много их стало с наступлением жары, отметил IT-эксперт.По его словам, часто поломки связаны не с тем, насколько интенсивно используются гаджеты, а с элементарными ошибками, которые допускают их владельцы. Так, многие берут технику с собой на пляж."Там сразу несколько факторов риска: вода, прямые солнечные лучи и банальная угроза кражи. Опасность представляют также грязь и песок. Мелкие песчинки могут незаметно повредить экран устройства, а также попасть внутрь корпуса", — предупредил Дмитрий Рябинин.Он отметил, что песок может оставить царапины даже на самом прочном экране, а если попадет внутрь, то из строя могут выйти электронные комплектующие.Уберечь смартфон можно, если воспользоваться простым приемом, популярным еще во времена СССР, когда телевизионные пульты часто заворачивали для сохранности в прозрачную пленку. Этот способ сработает и с современными гаджетами, уверен эксперт. Он посоветовал завести специальный пакет для гаджетов и как можно реже открывать его на пляже."Тогда туда с меньшей вероятностью попадут песчинки и грязь. Таким образом вы снизите риск повреждения экрана", — сказал Рябинин.

https://ria.ru/20210603/smartfon-1735345832.html

https://ria.ru/20210601/android-1735161908.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рябинин, россия, смартфоны, mail.ru group, ссср, технологии, общество