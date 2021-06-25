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В России наступил "аномально опасный сезон" для смартфонов
В России наступил "аномально опасный сезон" для смартфонов - РИА Новости, 25.06.2021
В России наступил "аномально опасный сезон" для смартфонов
Почему лето 2021 года станет особенно опасным для смартфонов и как защитить девайс с помощью приема времен СССР, рассказал в интервью радио Sputnik директор по... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T02:10
2021-06-25T07:01
дмитрий рябинин
россия
смартфоны
mail.ru group
ссср
технологии
общество
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Раскрыт советский способ защиты смартфона в "аномально опасный сезон"
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Почему лето 2021 года станет особенно опасным для смартфонов и как защитить девайс с помощью приема времен СССР, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.Количество обращений в сервисные центры в последнее время увеличилось, особенно много их стало с наступлением жары, отметил IT-эксперт.По его словам, часто поломки связаны не с тем, насколько интенсивно используются гаджеты, а с элементарными ошибками, которые допускают их владельцы. Так, многие берут технику с собой на пляж."Там сразу несколько факторов риска: вода, прямые солнечные лучи и банальная угроза кражи. Опасность представляют также грязь и песок. Мелкие песчинки могут незаметно повредить экран устройства, а также попасть внутрь корпуса", — предупредил Дмитрий Рябинин.Он отметил, что песок может оставить царапины даже на самом прочном экране, а если попадет внутрь, то из строя могут выйти электронные комплектующие.Уберечь смартфон можно, если воспользоваться простым приемом, популярным еще во времена СССР, когда телевизионные пульты часто заворачивали для сохранности в прозрачную пленку. Этот способ сработает и с современными гаджетами, уверен эксперт. Он посоветовал завести специальный пакет для гаджетов и как можно реже открывать его на пляже."Тогда туда с меньшей вероятностью попадут песчинки и грязь. Таким образом вы снизите риск повреждения экрана", — сказал Рябинин.
https://ria.ru/20210603/smartfon-1735345832.html
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дмитрий рябинин, россия, смартфоны, mail.ru group, ссср, технологии, общество

В России наступил "аномально опасный сезон" для смартфонов

02:10 25.06.2021 (обновлено: 07:01 25.06.2021)
 
© Depositphotos / OtaraevChermenСмартфоны
Смартфоны - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / OtaraevChermen
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Почему лето 2021 года станет особенно опасным для смартфонов и как защитить девайс с помощью приема времен СССР, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.
Количество обращений в сервисные центры в последнее время увеличилось, особенно много их стало с наступлением жары, отметил IT-эксперт.
"Сейчас аномально опасный сезон для гаджетов. Дело в том, что коронавирус и работа на удаленке привели нас в такое состояние, что использовать смартфоны мы стали интенсивнее, часто в неблагоприятных для гаджетов условиях. Все это накладывается на повышенные летние температуры", — пояснил Дмитрий Рябинин.
По его словам, часто поломки связаны не с тем, насколько интенсивно используются гаджеты, а с элементарными ошибками, которые допускают их владельцы. Так, многие берут технику с собой на пляж.
"Там сразу несколько факторов риска: вода, прямые солнечные лучи и банальная угроза кражи. Опасность представляют также грязь и песок. Мелкие песчинки могут незаметно повредить экран устройства, а также попасть внутрь корпуса", — предупредил Дмитрий Рябинин.
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Он отметил, что песок может оставить царапины даже на самом прочном экране, а если попадет внутрь, то из строя могут выйти электронные комплектующие.
Уберечь смартфон можно, если воспользоваться простым приемом, популярным еще во времена СССР, когда телевизионные пульты часто заворачивали для сохранности в прозрачную пленку. Этот способ сработает и с современными гаджетами, уверен эксперт. Он посоветовал завести специальный пакет для гаджетов и как можно реже открывать его на пляже.
"Тогда туда с меньшей вероятностью попадут песчинки и грязь. Таким образом вы снизите риск повреждения экрана", — сказал Рябинин.
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Дмитрий РябининРоссияСмартфоныMail.Ru GroupСССРТехнологииОбщество
 
 
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