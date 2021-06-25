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Новое оружие России
https://ria.ru/20210625/altius-1738521644.html
Ударный беспилотник "Альтиус" впервые применил оружие, сообщил источник
Ударный беспилотник "Альтиус" впервые применил оружие, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2021
Ударный беспилотник "Альтиус" впервые применил оружие, сообщил источник
Новый российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Альтиус" впервые применил авиационные средства поражения в ходе испытаний, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T01:21
2021-06-25T01:24
новое оружие россии
россия
москва
армия
технологии
безопасность
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Новый российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Альтиус" впервые применил авиационные средства поражения в ходе испытаний, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что "в течение лета с "Альтиусом" будет выполнена серия испытаний с нанесением ударов малогабаритными бомбами и ракетами по мишеням разных типов".По словам источника, на аппарате используется универсальный комплекс вооружения, который также применяется на ударных беспилотниках "Иноходец". Комплекс включает свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, а также управляемые ракеты.Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, в ходе запланированных на лето испытаний оружия будут отрабатываться программы типовых ударных вылетов для "Альтиуса" с уничтожением таких целей, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции артиллерии.Российский БПЛА "Альтиус" относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн и может нести более тонны полезной нагрузки. Беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, имеет размах крыла 30 метров, потолок - до 12-14 километров и продолжительность полета до двух суток. Боевой радиус действия БПЛА составляет около 3,5 тысяч километров. "Альтиус" оснащен системой спутниковой связи, позволяющей управлять им на глобальных дальностях.Как отметил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, развитие проекта "Альтиус" ярко демонстрирует следование российских разработчиков и Минобороны общемировому тренду на оснащение БПЛА оружием. "Это логичное решение государственного заказчика - сделать на базе всех достаточно крупных платформ многофункциональные беспилотные системы, способные не только вести разведку и наблюдение, но также выполнять поражение обнаруженных целей различного характера развитым комплексом вооружения", - сказал эксперт.По его словам, подобная многофункциональность БПЛА крайне важна и с точки зрения конкурентоспособности российских беспилотных систем на мировом рынке вооружений. "С высокой долей вероятности, как только российские поставщики выведут на экспорт уже отработанные решения "БПЛА + комплекс оружия", спрос на отечественные беспилотники резко возрастёт", - считает эксперт.
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россия, москва, армия, технологии, безопасность
Ударный беспилотник "Альтиус" впервые применил оружие, сообщил источник
01:21 25.06.2021 (обновлено: 01:24 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Альтиус-У"
Беспилотный летательный аппарат Альтиус-У - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Источник сообщил о первом применении оружия ударным беспилотником "Альтиус"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Новый российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Альтиус" впервые применил авиационные средства поражения в ходе испытаний, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Беспилотник "Альтиус" в рамках продолжающихся летных испытаний на одном из военных полигонов впервые нанес бомбовый удар по наземным мишеням", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "в течение лета с "Альтиусом" будет выполнена серия испытаний с нанесением ударов малогабаритными бомбами и ракетами по мишеням разных типов".
По словам источника, на аппарате используется универсальный комплекс вооружения, который также применяется на ударных беспилотниках "Иноходец". Комплекс включает свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, а также управляемые ракеты.
Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, в ходе запланированных на лето испытаний оружия будут отрабатываться программы типовых ударных вылетов для "Альтиуса" с уничтожением таких целей, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции артиллерии.
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Российский БПЛА "Альтиус" относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн и может нести более тонны полезной нагрузки. Беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, имеет размах крыла 30 метров, потолок - до 12-14 километров и продолжительность полета до двух суток. Боевой радиус действия БПЛА составляет около 3,5 тысяч километров. "Альтиус" оснащен системой спутниковой связи, позволяющей управлять им на глобальных дальностях.
Как отметил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, развитие проекта "Альтиус" ярко демонстрирует следование российских разработчиков и Минобороны общемировому тренду на оснащение БПЛА оружием. "Это логичное решение государственного заказчика - сделать на базе всех достаточно крупных платформ многофункциональные беспилотные системы, способные не только вести разведку и наблюдение, но также выполнять поражение обнаруженных целей различного характера развитым комплексом вооружения", - сказал эксперт.
По его словам, подобная многофункциональность БПЛА крайне важна и с точки зрения конкурентоспособности российских беспилотных систем на мировом рынке вооружений. "С высокой долей вероятности, как только российские поставщики выведут на экспорт уже отработанные решения "БПЛА + комплекс оружия", спрос на отечественные беспилотники резко возрастёт", - считает эксперт.
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