https://ria.ru/20210625/altius-1738521644.html

Ударный беспилотник "Альтиус" впервые применил оружие, сообщил источник

Ударный беспилотник "Альтиус" впервые применил оружие, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2021

Ударный беспилотник "Альтиус" впервые применил оружие, сообщил источник

Новый российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Альтиус" впервые применил авиационные средства поражения в ходе испытаний, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T01:21

2021-06-25T01:21

2021-06-25T01:24

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Новый российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Альтиус" впервые применил авиационные средства поражения в ходе испытаний, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что "в течение лета с "Альтиусом" будет выполнена серия испытаний с нанесением ударов малогабаритными бомбами и ракетами по мишеням разных типов".По словам источника, на аппарате используется универсальный комплекс вооружения, который также применяется на ударных беспилотниках "Иноходец". Комплекс включает свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, а также управляемые ракеты.Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, в ходе запланированных на лето испытаний оружия будут отрабатываться программы типовых ударных вылетов для "Альтиуса" с уничтожением таких целей, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции артиллерии.Российский БПЛА "Альтиус" относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн и может нести более тонны полезной нагрузки. Беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, имеет размах крыла 30 метров, потолок - до 12-14 километров и продолжительность полета до двух суток. Боевой радиус действия БПЛА составляет около 3,5 тысяч километров. "Альтиус" оснащен системой спутниковой связи, позволяющей управлять им на глобальных дальностях.Как отметил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, развитие проекта "Альтиус" ярко демонстрирует следование российских разработчиков и Минобороны общемировому тренду на оснащение БПЛА оружием. "Это логичное решение государственного заказчика - сделать на базе всех достаточно крупных платформ многофункциональные беспилотные системы, способные не только вести разведку и наблюдение, но также выполнять поражение обнаруженных целей различного характера развитым комплексом вооружения", - сказал эксперт.По его словам, подобная многофункциональность БПЛА крайне важна и с точки зрения конкурентоспособности российских беспилотных систем на мировом рынке вооружений. "С высокой долей вероятности, как только российские поставщики выведут на экспорт уже отработанные решения "БПЛА + комплекс оружия", спрос на отечественные беспилотники резко возрастёт", - считает эксперт.

https://ria.ru/20210521/robot-1733352974.html

https://ria.ru/20210604/okhotnik-1735605427.html

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