https://ria.ru/20210625/akter-1738521806.html
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков - РИА Новости, 25.06.2021
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков
На 74-м году жизни скончался актер Александр Лесков, передает телеканал "Санкт-Петербург". РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T01:25
2021-06-25T01:25
2021-06-25T10:21
культура
александр лесков
кино и сериалы
знаменитости
ленинградский институт театра, музыки и кинематографии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738537291_0:0:686:386_1920x0_80_0_0_df3494d306f54ce7726aea13321a5261.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На 74-м году жизни скончался актер Александр Лесков, передает телеканал "Санкт-Петербург".Причина смерти артиста и подробности случившегося не уточняются. Александр Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, с 1978 года служил в Ленинградском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова.Артист снялся во множестве фильмов и сериалов, наиболее заметные из которых: "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Катерина", "Тот, кто гасит свет", "Спецназ", "Под липой".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738537291_19:0:552:400_1920x0_80_0_0_3e770cde243298d2c0b76836b9a468c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лесков, кино и сериалы, знаменитости, ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, происшествия
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков
01:25 25.06.2021 (обновлено: 10:21 25.06.2021)
Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков умер на 74-м году жизни