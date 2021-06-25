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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков - РИА Новости, 25.06.2021

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков

На 74-м году жизни скончался актер Александр Лесков, передает телеканал "Санкт-Петербург". РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T01:25

2021-06-25T01:25

2021-06-25T10:21

культура

александр лесков

кино и сериалы

знаменитости

ленинградский институт театра, музыки и кинематографии

происшествия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На 74-м году жизни скончался актер Александр Лесков, передает телеканал "Санкт-Петербург".Причина смерти артиста и подробности случившегося не уточняются. Александр Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, с 1978 года служил в Ленинградском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова.Артист снялся во множестве фильмов и сериалов, наиболее заметные из которых: "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Катерина", "Тот, кто гасит свет", "Спецназ", "Под липой".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лесков, кино и сериалы, знаменитости, ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, происшествия