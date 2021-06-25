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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков - РИА Новости, 25.06.2021
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков
На 74-м году жизни скончался актер Александр Лесков, передает телеканал "Санкт-Петербург". РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T01:25
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культура
александр лесков
кино и сериалы
знаменитости
ленинградский институт театра, музыки и кинематографии
происшествия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На 74-м году жизни скончался актер Александр Лесков, передает телеканал "Санкт-Петербург".Причина смерти артиста и подробности случившегося не уточняются. Александр Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, с 1978 года служил в Ленинградском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова.Артист снялся во множестве фильмов и сериалов, наиболее заметные из которых: "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Катерина", "Тот, кто гасит свет", "Спецназ", "Под липой".
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александр лесков, кино и сериалы, знаменитости, ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, происшествия
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков
01:25 25.06.2021 (обновлено: 10:21 25.06.2021)
 
© Новый русский сериал, 2000-2001Александр Лесков в сериале "Улицы разбитых фонарей -3"
Александр Лесков в сериале Улицы разбитых фонарей -3
© Новый русский сериал, 2000-2001

Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков умер на 74-м году жизни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На 74-м году жизни скончался актер Александр Лесков, передает телеканал "Санкт-Петербург".
Причина смерти артиста и подробности случившегося не уточняются.
Александр Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, с 1978 года служил в Ленинградском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова.
Артист снялся во множестве фильмов и сериалов, наиболее заметные из которых: "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Катерина", "Тот, кто гасит свет", "Спецназ", "Под липой".
 
КультураАлександр ЛесковКино и сериалыЗнаменитостиЛенинградский институт театра, музыки и кинематографииПроисшествия
 
 
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