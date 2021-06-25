Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/aeroport-1738628580.html
В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве - РИА Новости, 25.06.2021
В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
Банкротство подмосковному аэропорту "Жуковский" не грозит, подача заявления о нем связана с задолженностью по налогам, которая будет погашена в течение двух... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:27
2021-06-25T16:27
россия
аэропорт "жуковский"
федеральная налоговая служба (фнс россии)
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151440/11/1514401197_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_f4d8c86918e9ef96bb35aa65e0544176.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.&nbsp; Банкротство подмосковному аэропорту "Жуковский" не грозит, подача заявления о нем связана с задолженностью по налогам, которая будет погашена в течение двух недель, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.СМИ ранее сообщили, что ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта "Жуковский"."Банкротство аэропорту не грозит. Речь идет о задолженности, образовавшейся в части уплаты налогов по итогам крайне тяжелого для всей авиационной отрасли 2020 года. Этот долг планируется погасить в течение ближайших двух недель", - сказал представитель аэропорта."Сохраняющиеся ограничения международных пассажирских перевозок все еще оказывают негативное влияние, но аэропорт не испытывает критических проблем, операционные показатели постепенно восстанавливаются и выплаты по текущим обязательствам осуществляются без задержек", - добавил он.
https://ria.ru/20210118/samolet-1593545628.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151440/11/1514401197_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_bba592aaf843f12cd6f5c2abdac9d940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, аэропорт "жуковский", федеральная налоговая служба (фнс россии), московская область (подмосковье), экономика
В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:27 25.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

В аэропорту "Жуковский" заявили, что банкротство предприятию не грозит

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.  Банкротство подмосковному аэропорту "Жуковский" не грозит, подача заявления о нем связана с задолженностью по налогам, которая будет погашена в течение двух недель, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
СМИ ранее сообщили, что ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта "Жуковский".
Первый самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 16:13
Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском
"Банкротство аэропорту не грозит. Речь идет о задолженности, образовавшейся в части уплаты налогов по итогам крайне тяжелого для всей авиационной отрасли 2020 года. Этот долг планируется погасить в течение ближайших двух недель", - сказал представитель аэропорта.
"Сохраняющиеся ограничения международных пассажирских перевозок все еще оказывают негативное влияние, но аэропорт не испытывает критических проблем, операционные показатели постепенно восстанавливаются и выплаты по текущим обязательствам осуществляются без задержек", - добавил он.
 
РоссияАэропорт "Жуковский"Федеральная налоговая служба (ФНС России)Московская область (Подмосковье)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
16:06Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:03Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
16:03Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
15:57Бывший самарский судья получил семь лет колонии за взятку
15:52Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Лента новостейМолния