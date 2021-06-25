https://ria.ru/20210625/aeroport-1738628580.html

В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве

В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве - РИА Новости, 25.06.2021

В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве

Банкротство подмосковному аэропорту "Жуковский" не грозит, подача заявления о нем связана с задолженностью по налогам, которая будет погашена в течение двух... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:27

2021-06-25T16:27

2021-06-25T16:27

россия

аэропорт "жуковский"

федеральная налоговая служба (фнс россии)

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Банкротство подмосковному аэропорту "Жуковский" не грозит, подача заявления о нем связана с задолженностью по налогам, которая будет погашена в течение двух недель, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.СМИ ранее сообщили, что ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта "Жуковский"."Банкротство аэропорту не грозит. Речь идет о задолженности, образовавшейся в части уплаты налогов по итогам крайне тяжелого для всей авиационной отрасли 2020 года. Этот долг планируется погасить в течение ближайших двух недель", - сказал представитель аэропорта."Сохраняющиеся ограничения международных пассажирских перевозок все еще оказывают негативное влияние, но аэропорт не испытывает критических проблем, операционные показатели постепенно восстанавливаются и выплаты по текущим обязательствам осуществляются без задержек", - добавил он.

https://ria.ru/20210118/samolet-1593545628.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, аэропорт "жуковский", федеральная налоговая служба (фнс россии), московская область (подмосковье), экономика