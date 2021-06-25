https://ria.ru/20210625/aegis-1738549522.html

Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании

Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании - РИА Новости, 25.06.2021

Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании

Москва будет учитывать в своем военном планировании размещение Вашингтоном комплексов ПРО Aegis Ashore в Польше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:22

2021-06-25T10:22

2021-06-25T11:55

россия

польша

безопасность

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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Москва будет учитывать в своем военном планировании размещение Вашингтоном комплексов ПРО Aegis Ashore в Польше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее сообщалось, то США начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше.Рябков отметил, что предыдущие аргументы США о том, что объекты ПРО в Восточной Европе якобы имеют ограниченные возможности и строятся для того, чтобы парировать угрозам государств Ближнего и Дальнего Востока "по сути забыты"."Поэтому мы будем учитывать данный момент в своем военном планировании", - отметил замминистра."Сейчас хорошая возможность коллегам в Варшаве и Вашингтоне, а также в штаб-квартире НАТО задуматься вновь над содержанием российского предложения о взаимных проверяемых мораториях на неразмещение ударных средств средней дальности в Европе", - сказал Рябков журналистам."Объект в Редзиково в случае выработки такой схемы, на наш взгляд, должен проверяться, если мы хотим быть уверены, что угрозы размещения наземных ракет средней дальности американского производства не существует", - отметил замминистра.Он напомнил, что универсальные пусковые установки Mk-41, входящие в комплексы Aegis Ashore, способны запускать не только различные модификации противоракет класса SM-3, но и крылатые ракеты типа Tomahawk."Отсутствие данных ракет в этих пусковых установках - один из элементов гипотетического режима проверки, гипотетического взаимного моратория на неразвертывание средств средней дальности в европейской зоне", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20210529/ssha-1734756323.html

россия

польша

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россия, польша, безопасность