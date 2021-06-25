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Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании
Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании - РИА Новости, 25.06.2021
Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании
Москва будет учитывать в своем военном планировании размещение Вашингтоном комплексов ПРО Aegis Ashore в Польше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:22
2021-06-25T10:22
2021-06-25T11:55
россия
польша
безопасность
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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Москва будет учитывать в своем военном планировании размещение Вашингтоном комплексов ПРО Aegis Ashore в Польше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее сообщалось, то США начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше.Рябков отметил, что предыдущие аргументы США о том, что объекты ПРО в Восточной Европе якобы имеют ограниченные возможности и строятся для того, чтобы парировать угрозам государств Ближнего и Дальнего Востока "по сути забыты"."Поэтому мы будем учитывать данный момент в своем военном планировании", - отметил замминистра."Сейчас хорошая возможность коллегам в Варшаве и Вашингтоне, а также в штаб-квартире НАТО задуматься вновь над содержанием российского предложения о взаимных проверяемых мораториях на неразмещение ударных средств средней дальности в Европе", - сказал Рябков журналистам."Объект в Редзиково в случае выработки такой схемы, на наш взгляд, должен проверяться, если мы хотим быть уверены, что угрозы размещения наземных ракет средней дальности американского производства не существует", - отметил замминистра.Он напомнил, что универсальные пусковые установки Mk-41, входящие в комплексы Aegis Ashore, способны запускать не только различные модификации противоракет класса SM-3, но и крылатые ракеты типа Tomahawk."Отсутствие данных ракет в этих пусковых установках - один из элементов гипотетического режима проверки, гипотетического взаимного моратория на неразвертывание средств средней дальности в европейской зоне", - добавил Рябков.
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россия, польша, безопасность
Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании
10:22 25.06.2021 (обновлено: 11:55 25.06.2021)
Рябков заявил, что Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости.
Москва будет учитывать в своем военном планировании размещение Вашингтоном комплексов ПРО Aegis Ashore в Польше
, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
Ранее сообщалось, то США
начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше.
Рябков отметил, что предыдущие аргументы США о том, что объекты ПРО в Восточной Европе
якобы имеют ограниченные возможности и строятся для того, чтобы парировать угрозам государств Ближнего и Дальнего Востока
"по сути забыты".
"Дело идет к тому, что объекты в Польше, Румынии, а также других точках станут звеном глобальной ПРО, которая постоянно совершенствуется и возможности которой расширяются. Это неоспоримый факт", - сказал Рябков журналистам.
"Поэтому мы будем учитывать данный момент в своем военном планировании", - отметил замминистра.
"Сейчас хорошая возможность коллегам в Варшаве и Вашингтоне, а также в штаб-квартире НАТО задуматься вновь над содержанием российского предложения о взаимных проверяемых мораториях на неразмещение ударных средств средней дальности в Европе", - сказал Рябков журналистам.
"Объект в Редзиково в случае выработки такой схемы, на наш взгляд, должен проверяться, если мы хотим быть уверены, что угрозы размещения наземных ракет средней дальности американского производства не существует", - отметил замминистра.
Он напомнил, что универсальные пусковые установки Mk-41, входящие в комплексы Aegis Ashore, способны запускать не только различные модификации противоракет класса SM-3, но и крылатые ракеты типа Tomahawk.
"Отсутствие данных ракет в этих пусковых установках - один из элементов гипотетического режима проверки, гипотетического взаимного моратория на неразвертывание средств средней дальности в европейской зоне", - добавил Рябков.