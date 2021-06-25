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Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании
Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании - РИА Новости, 25.06.2021
Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании
Москва будет учитывать в своем военном планировании размещение Вашингтоном комплексов ПРО Aegis Ashore в Польше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:22
2021-06-25T11:55
россия
польша
безопасность
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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Москва будет учитывать в своем военном планировании размещение Вашингтоном комплексов ПРО Aegis Ashore в Польше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее сообщалось, то США начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше.Рябков отметил, что предыдущие аргументы США о том, что объекты ПРО в Восточной Европе якобы имеют ограниченные возможности и строятся для того, чтобы парировать угрозам государств Ближнего и Дальнего Востока "по сути забыты"."Поэтому мы будем учитывать данный момент в своем военном планировании", - отметил замминистра."Сейчас хорошая возможность коллегам в Варшаве и Вашингтоне, а также в штаб-квартире НАТО задуматься вновь над содержанием российского предложения о взаимных проверяемых мораториях на неразмещение ударных средств средней дальности в Европе", - сказал Рябков журналистам."Объект в Редзиково в случае выработки такой схемы, на наш взгляд, должен проверяться, если мы хотим быть уверены, что угрозы размещения наземных ракет средней дальности американского производства не существует", - отметил замминистра.Он напомнил, что универсальные пусковые установки Mk-41, входящие в комплексы Aegis Ashore, способны запускать не только различные модификации противоракет класса SM-3, но и крылатые ракеты типа Tomahawk."Отсутствие данных ракет в этих пусковых установках - один из элементов гипотетического режима проверки, гипотетического взаимного моратория на неразвертывание средств средней дальности в европейской зоне", - добавил Рябков.
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60
россия, польша, безопасность
Рябков: Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании
10:22 25.06.2021 (обновлено: 11:55 25.06.2021)
 
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel

Рябков заявил, что Россия учтет размещение Aegis в Польше в военном планировании

Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Москва будет учитывать в своем военном планировании размещение Вашингтоном комплексов ПРО Aegis Ashore в Польше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее сообщалось, то США начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше.
Рябков отметил, что предыдущие аргументы США о том, что объекты ПРО в Восточной Европе якобы имеют ограниченные возможности и строятся для того, чтобы парировать угрозам государств Ближнего и Дальнего Востока "по сути забыты".
"Дело идет к тому, что объекты в Польше, Румынии, а также других точках станут звеном глобальной ПРО, которая постоянно совершенствуется и возможности которой расширяются. Это неоспоримый факт", - сказал Рябков журналистам.
"Поэтому мы будем учитывать данный момент в своем военном планировании", - отметил замминистра.
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"Сейчас хорошая возможность коллегам в Варшаве и Вашингтоне, а также в штаб-квартире НАТО задуматься вновь над содержанием российского предложения о взаимных проверяемых мораториях на неразмещение ударных средств средней дальности в Европе", - сказал Рябков журналистам.
"Объект в Редзиково в случае выработки такой схемы, на наш взгляд, должен проверяться, если мы хотим быть уверены, что угрозы размещения наземных ракет средней дальности американского производства не существует", - отметил замминистра.
Он напомнил, что универсальные пусковые установки Mk-41, входящие в комплексы Aegis Ashore, способны запускать не только различные модификации противоракет класса SM-3, но и крылатые ракеты типа Tomahawk.
"Отсутствие данных ракет в этих пусковых установках - один из элементов гипотетического режима проверки, гипотетического взаимного моратория на неразвертывание средств средней дальности в европейской зоне", - добавил Рябков.
 
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