В Киеве рассказали о "плохом знаке" для Украины
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Украинский политолог Черновол назвал стратегический диалог России и США "плохим знаком"
Он напомнил, что ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил о подготовке Вашингтоном проведения стратегического диалога с Москвой, который также затронет и Украину. "Поскольку дополнительных комментариев с американской стороны пока не было, то это заявление вызывает непонимание", - отметил Черновол.
По его мнению, стратегический диалог означает достижение договоренностей, удовлетворяющих обе стороны, и такого диалога не может быть между странами, "занимающими диаметрально противоположные позиции".
При этом экс-депутат выразил надежду, что в ближайшее время США дадут какое-то дополнительное объяснение. Однако он сделал вывод, что подобные заявления говорят о том, что Россия и США достигли возможных точек компромисса, в которых Украина "выглядит средством размена".
"В любом случае такие заявления – это плохой знак для Украины, которой сейчас, вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров", - добавил Черновол.
Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, на первом этапе российско-американских переговоров по стратегической стабильности важно обсудить озабоченности сторон. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отмечала, что Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности в предстоящие недели, контакты между представителями администраций двух стран будут проходить в продолжение переговоров в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина.