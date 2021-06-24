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В Киеве рассказали о "плохом знаке" для Украины
В Киеве рассказали о "плохом знаке" для Украины - РИА Новости, 24.06.2021
В Киеве рассказали о "плохом знаке" для Украины
Стратегический диалог между Россией и США является "плохим знаком" для Украины, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил украинский политолог,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T04:26
2021-06-24T04:26
россия
нато
сергей рябков
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Стратегический диалог между Россией и США является "плохим знаком" для Украины, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.Он напомнил, что ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил о подготовке Вашингтоном проведения стратегического диалога с Москвой, который также затронет и Украину. "Поскольку дополнительных комментариев с американской стороны пока не было, то это заявление вызывает непонимание", - отметил Черновол.По его мнению, стратегический диалог означает достижение договоренностей, удовлетворяющих обе стороны, и такого диалога не может быть между странами, "занимающими диаметрально противоположные позиции".При этом экс-депутат выразил надежду, что в ближайшее время США дадут какое-то дополнительное объяснение. Однако он сделал вывод, что подобные заявления говорят о том, что Россия и США достигли возможных точек компромисса, в которых Украина "выглядит средством размена". "В любом случае такие заявления – это плохой знак для Украины, которой сейчас, вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров", - добавил Черновол.Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, на первом этапе российско-американских переговоров по стратегической стабильности важно обсудить озабоченности сторон. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отмечала, что Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности в предстоящие недели, контакты между представителями администраций двух стран будут проходить в продолжение переговоров в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина.
https://ria.ru/20210621/vstrecha-1737984393.html
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россия, нато, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире
В Киеве рассказали о "плохом знаке" для Украины
04:26 24.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Украинский политолог Черновол назвал стратегический диалог России и США "плохим знаком"

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Стратегический диалог между Россией и США является "плохим знаком" для Украины, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.
Он напомнил, что ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил о подготовке Вашингтоном проведения стратегического диалога с Москвой, который также затронет и Украину. "Поскольку дополнительных комментариев с американской стороны пока не было, то это заявление вызывает непонимание", - отметил Черновол.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Госдеп заявил о подготовке первой встречи в развитие саммита Россия — США
По его мнению, стратегический диалог означает достижение договоренностей, удовлетворяющих обе стороны, и такого диалога не может быть между странами, "занимающими диаметрально противоположные позиции".
При этом экс-депутат выразил надежду, что в ближайшее время США дадут какое-то дополнительное объяснение. Однако он сделал вывод, что подобные заявления говорят о том, что Россия и США достигли возможных точек компромисса, в которых Украина "выглядит средством размена".
"В любом случае такие заявления – это плохой знак для Украины, которой сейчас, вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров", - добавил Черновол.
Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, на первом этапе российско-американских переговоров по стратегической стабильности важно обсудить озабоченности сторон. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отмечала, что Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности в предстоящие недели, контакты между представителями администраций двух стран будут проходить в продолжение переговоров в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 17:29
Антонов сообщил о подготовке встреч с США по стратегической стабильности
 
РоссияНАТОСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
 
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