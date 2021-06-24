https://ria.ru/20210624/znak-1738351060.html

В Киеве рассказали о "плохом знаке" для Украины

В Киеве рассказали о "плохом знаке" для Украины - РИА Новости, 24.06.2021

В Киеве рассказали о "плохом знаке" для Украины

Стратегический диалог между Россией и США является "плохим знаком" для Украины, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил украинский политолог,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T04:26

2021-06-24T04:26

2021-06-24T04:26

россия

нато

сергей рябков

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Стратегический диалог между Россией и США является "плохим знаком" для Украины, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.Он напомнил, что ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил о подготовке Вашингтоном проведения стратегического диалога с Москвой, который также затронет и Украину. "Поскольку дополнительных комментариев с американской стороны пока не было, то это заявление вызывает непонимание", - отметил Черновол.По его мнению, стратегический диалог означает достижение договоренностей, удовлетворяющих обе стороны, и такого диалога не может быть между странами, "занимающими диаметрально противоположные позиции".При этом экс-депутат выразил надежду, что в ближайшее время США дадут какое-то дополнительное объяснение. Однако он сделал вывод, что подобные заявления говорят о том, что Россия и США достигли возможных точек компромисса, в которых Украина "выглядит средством размена". "В любом случае такие заявления – это плохой знак для Украины, которой сейчас, вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров", - добавил Черновол.Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, на первом этапе российско-американских переговоров по стратегической стабильности важно обсудить озабоченности сторон. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отмечала, что Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности в предстоящие недели, контакты между представителями администраций двух стран будут проходить в продолжение переговоров в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

https://ria.ru/20210621/vstrecha-1737984393.html

https://ria.ru/20210620/antonov-1737799852.html

россия

сша

украина

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россия, нато, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире