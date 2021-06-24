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В Минздраве рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару
В Минздраве рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару - РИА Новости, 24.06.2021
В Минздраве рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару
Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе, спиртного и пить больше обычной воды. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:23
2021-06-24T18:23
2021-06-24T19:02
кофе
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
алкоголь
общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе, спиртного и пить больше обычной воды."Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма", — рассказал он журналистам.Министр отметил, что одежда в такую погоду должна быть легкой, обеспечивать вентиляцию. Он также посоветовал россиянам не переедать и сократить время пребывания под открытым солнцем.Если человек на жаре чувствует слабость, головокружение, тошноту, ему нужно как можно скорее переместиться в прохладное место, выпить воды, отдохнуть. Но если симптомы не проходят, следует вызвать врача, добавил Мурашко.Центр Европейской России переживает волну тепла, температура превышает нормы на десять градусов. В Москве обновлено три температурных рекорда. Как рассказали в Гидрометцентре, ко вторнику жара в столице опустится до 22-27 градусов.
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кофе, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), алкоголь, общество
В Минздраве рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару
18:23 24.06.2021 (обновлено: 19:02 24.06.2021)
Глава Минздрава посоветовал россиянам отказаться от газировки, кофе и алкоголя в жару
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Глава Минздрава Михаил Мурашко
посоветовал россиянам в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе, спиртного и пить больше обычной воды.
"Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма", — рассказал он журналистам.
Министр отметил, что одежда в такую погоду должна быть легкой, обеспечивать вентиляцию. Он также посоветовал россиянам не переедать и сократить время пребывания под открытым солнцем.
Если человек на жаре чувствует слабость, головокружение, тошноту, ему нужно как можно скорее переместиться в прохладное место, выпить воды, отдохнуть. Но если симптомы не проходят, следует вызвать врача, добавил Мурашко.
Центр Европейской России переживает волну тепла, температура превышает нормы на десять градусов. В Москве обновлено три температурных рекорда. Как рассказали в Гидрометцентре, ко вторнику жара в столице опустится до 22-27 градусов.