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В Минздраве рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару

В Минздраве рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару - РИА Новости, 24.06.2021

В Минздраве рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару

Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе, спиртного и пить больше обычной воды. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:23

2021-06-24T18:23

2021-06-24T19:02

кофе

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

алкоголь

общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе, спиртного и пить больше обычной воды."Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма", — рассказал он журналистам.Министр отметил, что одежда в такую погоду должна быть легкой, обеспечивать вентиляцию. Он также посоветовал россиянам не переедать и сократить время пребывания под открытым солнцем.Если человек на жаре чувствует слабость, головокружение, тошноту, ему нужно как можно скорее переместиться в прохладное место, выпить воды, отдохнуть. Но если симптомы не проходят, следует вызвать врача, добавил Мурашко.Центр Европейской России переживает волну тепла, температура превышает нормы на десять градусов. В Москве обновлено три температурных рекорда. Как рассказали в Гидрометцентре, ко вторнику жара в столице опустится до 22-27 градусов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/morozhenoe-1738477174.html

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кофе, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), алкоголь, общество