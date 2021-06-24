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В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 24 июня
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 24 июня - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 24 июня
Температурный рекорд 24 июня в Москве составляет теперь 34,5 градусов, что почти на градус выше предыдущего рекорда, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-24T16:28
2021-06-25T08:41
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Температурный рекорд 24 июня в Москве составляет теперь 34,5 градусов, что почти на градус выше предыдущего рекорда, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в четверг уже сообщалось об обновлении рекорда для 24 июня, тогда была зафиксирована температура 33,8 градуса.Как уточнил Вильфанд, предыдущий рекорд был установлен в 1948 году и составлял 33,5 градусов.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 24 июня
16:28 24.06.2021 (обновлено: 08:41 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
Отдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В Москве столбик термометра поднялся до 34,5 градуса, это новый рекорд для 24 июня

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Температурный рекорд 24 июня в Москве составляет теперь 34,5 градусов, что почти на градус выше предыдущего рекорда, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сейчас максимальная температура за день - 34,5 градуса, вероятность того, что будет выше, очень мала", - сказал Вильфанд.
Ранее в четверг уже сообщалось об обновлении рекорда для 24 июня, тогда была зафиксирована температура 33,8 градуса.
Как уточнил Вильфанд, предыдущий рекорд был установлен в 1948 году и составлял 33,5 градусов.
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