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В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 24 июня

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 24 июня - РИА Новости, 25.06.2021

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 24 июня

Температурный рекорд 24 июня в Москве составляет теперь 34,5 градусов, что почти на градус выше предыдущего рекорда, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-24T16:28

2021-06-24T16:28

2021-06-25T08:41

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Температурный рекорд 24 июня в Москве составляет теперь 34,5 градусов, что почти на градус выше предыдущего рекорда, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в четверг уже сообщалось об обновлении рекорда для 24 июня, тогда была зафиксирована температура 33,8 градуса.Как уточнил Вильфанд, предыдущий рекорд был установлен в 1948 году и составлял 33,5 градусов.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество