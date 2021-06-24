Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки
16:19 24.06.2021 (обновлено: 16:25 24.06.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара". День первый
Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки, без зрителей
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отмененный для зрителей музыкальный фестиваль "Жара", который должен был проходить до 27 июня в подмосковном "Крокус Сити Холле", продолжится в формате телесъемки, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Ранее в Instagram фестиваля сообщалось, что "Жара Фест. Москва" отменен для зрителей в связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области. Владельцам билетов на мероприятия с 24 по 27 июня предлагалось вернуть билеты или обменять их на мероприятия в 2022 году, однако позднее пост был удален со страницы фестиваля, а затем вновь опубликован на странице основателя фестиваля Эмина Агаларова.
"С сегодняшнего дня фестиваль проходит в формате телесъемки без зрителей, согласно последнему постановлению. Мы как организаторы выполняем все условия: ежедневно обрабатываем все поверхности, сидения и проводим полную дезинфекцию концертной площадки", - сообщили в пресс-службе.
Агаларов также обратился к посетителям фестиваля и извинился перед ними.
"С большим сожалением вынужден сообщить, что в связи с постановлением губернатора Московской области, действующим с сегодняшнего дня, мы не можем пускать зрителей в зал на фестиваль "Жара"... Все ваши билеты действительны на следующий фестиваль, на премию "Жара" и на любой другой концерт в течение этого и следующего года также в "Крокус Сити Холле", - сказал Агаларов на видео в своем Instagram.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области заявили, что организаторов фестиваля проверяют на соблюдение противоэпидемических норм.