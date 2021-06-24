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Культура
https://ria.ru/20210624/zhara-1738458256.html
Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки
Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки - РИА Новости, 24.06.2021
Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки
Отмененный для зрителей музыкальный фестиваль "Жара", который должен был проходить до 27 июня в подмосковном "Крокус Сити Холле", продолжится в формате... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:19
2021-06-24T16:25
культура
коронавирус в россии
крокус сити холл
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отмененный для зрителей музыкальный фестиваль "Жара", который должен был проходить до 27 июня в подмосковном "Крокус Сити Холле", продолжится в формате телесъемки, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Ранее в Instagram фестиваля сообщалось, что "Жара Фест. Москва" отменен для зрителей в связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области. Владельцам билетов на мероприятия с 24 по 27 июня предлагалось вернуть билеты или обменять их на мероприятия в 2022 году, однако позднее пост был удален со страницы фестиваля, а затем вновь опубликован на странице основателя фестиваля Эмина Агаларова."С сегодняшнего дня фестиваль проходит в формате телесъемки без зрителей, согласно последнему постановлению. Мы как организаторы выполняем все условия: ежедневно обрабатываем все поверхности, сидения и проводим полную дезинфекцию концертной площадки", - сообщили в пресс-службе.Агаларов также обратился к посетителям фестиваля и извинился перед ними."С большим сожалением вынужден сообщить, что в связи с постановлением губернатора Московской области, действующим с сегодняшнего дня, мы не можем пускать зрителей в зал на фестиваль "Жара"... Все ваши билеты действительны на следующий фестиваль, на премию "Жара" и на любой другой концерт в течение этого и следующего года также в "Крокус Сити Холле", - сказал Агаларов на видео в своем Instagram.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области заявили, что организаторов фестиваля проверяют на соблюдение противоэпидемических норм.
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коронавирус в россии, крокус сити холл, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)
Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки
16:19 24.06.2021 (обновлено: 16:25 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара". День первый
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки, без зрителей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отмененный для зрителей музыкальный фестиваль "Жара", который должен был проходить до 27 июня в подмосковном "Крокус Сити Холле", продолжится в формате телесъемки, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Ранее в Instagram фестиваля сообщалось, что "Жара Фест. Москва" отменен для зрителей в связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области. Владельцам билетов на мероприятия с 24 по 27 июня предлагалось вернуть билеты или обменять их на мероприятия в 2022 году, однако позднее пост был удален со страницы фестиваля, а затем вновь опубликован на странице основателя фестиваля Эмина Агаларова.
"С сегодняшнего дня фестиваль проходит в формате телесъемки без зрителей, согласно последнему постановлению. Мы как организаторы выполняем все условия: ежедневно обрабатываем все поверхности, сидения и проводим полную дезинфекцию концертной площадки", - сообщили в пресс-службе.
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Агаларов также обратился к посетителям фестиваля и извинился перед ними.
"С большим сожалением вынужден сообщить, что в связи с постановлением губернатора Московской области, действующим с сегодняшнего дня, мы не можем пускать зрителей в зал на фестиваль "Жара"... Все ваши билеты действительны на следующий фестиваль, на премию "Жара" и на любой другой концерт в течение этого и следующего года также в "Крокус Сити Холле", - сказал Агаларов на видео в своем Instagram.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области заявили, что организаторов фестиваля проверяют на соблюдение противоэпидемических норм.
 
КультураКоронавирус в РоссииКрокус Сити ХоллФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)
 
 
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