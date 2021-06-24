https://ria.ru/20210624/zhara-1738458256.html

Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки

Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки - РИА Новости, 24.06.2021

Организаторы решили продолжить фестиваль "Жара" в формате телесъемки

Отмененный для зрителей музыкальный фестиваль "Жара", который должен был проходить до 27 июня в подмосковном "Крокус Сити Холле", продолжится в формате... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:19

2021-06-24T16:19

2021-06-24T16:25

культура

коронавирус в россии

крокус сити холл

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отмененный для зрителей музыкальный фестиваль "Жара", который должен был проходить до 27 июня в подмосковном "Крокус Сити Холле", продолжится в формате телесъемки, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Ранее в Instagram фестиваля сообщалось, что "Жара Фест. Москва" отменен для зрителей в связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области. Владельцам билетов на мероприятия с 24 по 27 июня предлагалось вернуть билеты или обменять их на мероприятия в 2022 году, однако позднее пост был удален со страницы фестиваля, а затем вновь опубликован на странице основателя фестиваля Эмина Агаларова."С сегодняшнего дня фестиваль проходит в формате телесъемки без зрителей, согласно последнему постановлению. Мы как организаторы выполняем все условия: ежедневно обрабатываем все поверхности, сидения и проводим полную дезинфекцию концертной площадки", - сообщили в пресс-службе.Агаларов также обратился к посетителям фестиваля и извинился перед ними."С большим сожалением вынужден сообщить, что в связи с постановлением губернатора Московской области, действующим с сегодняшнего дня, мы не можем пускать зрителей в зал на фестиваль "Жара"... Все ваши билеты действительны на следующий фестиваль, на премию "Жара" и на любой другой концерт в течение этого и следующего года также в "Крокус Сити Холле", - сказал Агаларов на видео в своем Instagram.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области заявили, что организаторов фестиваля проверяют на соблюдение противоэпидемических норм.

https://ria.ru/20210621/parusa-1737901672.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, крокус сити холл, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)