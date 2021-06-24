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Жара в Москве обновила рекорд для 24 июня

Жара в Москве обновила рекорд для 24 июня - РИА Новости, 24.06.2021

Жара в Москве обновила рекорд для 24 июня

Температура в Москве достигла отметки в 33,8 градусов, что выше предыдущего рекорда для 24 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:00

2021-06-24T13:00

2021-06-24T13:32

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Температура в Москве достигла отметки в 33,8 градусов, что выше предыдущего рекорда для 24 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что зафиксирован только факт преодоления рекорда, значение максимума температуры будет известно к вечеру.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество