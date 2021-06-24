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Жара в Москве обновила рекорд для 24 июня
Жара в Москве обновила рекорд для 24 июня - РИА Новости, 24.06.2021
Жара в Москве обновила рекорд для 24 июня
Температура в Москве достигла отметки в 33,8 градусов, что выше предыдущего рекорда для 24 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:00
2021-06-24T13:00
2021-06-24T13:32
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
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общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Температура в Москве достигла отметки в 33,8 градусов, что выше предыдущего рекорда для 24 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что зафиксирован только факт преодоления рекорда, значение максимума температуры будет известно к вечеру.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Жара в Москве обновила рекорд для 24 июня
13:00 24.06.2021 (обновлено: 13:32 24.06.2021)
Температура в Москве достигла отметки в 33,8 градусов, превысив рекорд 1948 года