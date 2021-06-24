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В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.06.2021
В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до вечера пятницы, следует из данных... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:08
2021-06-24T09:08
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до полудня четверга."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Период действия предупреждения в столице и области - до 22.00 25 июня. Отмечается, что среднесуточная температура будет выше нормы на 7-10 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на начавшейся неделе. По его словам, высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса.
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евгений тишковец, москва, общество
В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
09:08 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение действовало до полудня четверга.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Период действия предупреждения в столице и области - до 22.00 25 июня. Отмечается, что среднесуточная температура будет выше нормы на 7-10 градусов.
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Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на начавшейся неделе. По его словам, высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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