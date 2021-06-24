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Метеоролог предупредил, что жара в России затянется

Метеоролог предупредил, что жара в России затянется - РИА Новости, 24.06.2021

Метеоролог предупредил, что жара в России затянется

Аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России как минимум до конца недели, заявил "Известиям" ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:45

2021-06-24T08:45

2021-06-24T11:38

gismeteo

леонид старков

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России как минимум до конца недели, заявил "Известиям" ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.По его словам, именно мощный блокирующий антициклон стал причиной жары. И такая погода может держаться долгое время, добавил он. Специалист отметил, что похожая ситуация сложилась летом 2010 года."Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд", — рассказал Старков.В Якутии температура воздуха также прогрелась до плюс 33 градусов, однако, по мнению метеоролога, в этом нет ничего удивительного, ведь для этого региона характерен резко континентальный климат.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал скорое снижение температур на северо-западе европейской части России, тогда как в центре небольшое похолодание можно ожидать только в конце недели.

https://ria.ru/20210624/sup-1738348695.html

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gismeteo, леонид старков, роман вильфанд, гидрометцентр, общество