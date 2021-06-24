Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
08:45 24.06.2021 (обновлено: 11:38 24.06.2021)
Метеоролог Старков спрогнозировал сохранение аномальной жары в России на неопределенный срок
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России как минимум до конца недели, заявил "Известиям" ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
"Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура понизится до 25-28 градусов, другие — что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия", — пояснил эксперт.
По его словам, именно мощный блокирующий антициклон стал причиной жары. И такая погода может держаться долгое время, добавил он.
Специалист отметил, что похожая ситуация сложилась летом 2010 года.
"Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд", — рассказал Старков.
В Якутии температура воздуха также прогрелась до плюс 33 градусов, однако, по мнению метеоролога, в этом нет ничего удивительного, ведь для этого региона характерен резко континентальный климат.
"Разброс температурных экстремумов достигает 70 градусов", — подчеркнул он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал скорое снижение температур на северо-западе европейской части России, тогда как в центре небольшое похолодание можно ожидать только в конце недели.
23 июня, 15:26Как вы переносите жару?