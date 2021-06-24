Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/zhara-1738360726.html
Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
Метеоролог предупредил, что жара в России затянется - РИА Новости, 24.06.2021
Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
Аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России как минимум до конца недели, заявил "Известиям" ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:45
2021-06-24T11:38
gismeteo
леонид старков
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738040085_0:256:2632:1737_1920x0_80_0_0_d2a746ac9af79eaf7446c43f8904e584.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России как минимум до конца недели, заявил "Известиям" ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.По его словам, именно мощный блокирующий антициклон стал причиной жары. И такая погода может держаться долгое время, добавил он. Специалист отметил, что похожая ситуация сложилась летом 2010 года."Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд", — рассказал Старков.В Якутии температура воздуха также прогрелась до плюс 33 градусов, однако, по мнению метеоролога, в этом нет ничего удивительного, ведь для этого региона характерен резко континентальный климат.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал скорое снижение температур на северо-западе европейской части России, тогда как в центре небольшое похолодание можно ожидать только в конце недели.
https://ria.ru/20210624/sup-1738348695.html
https://ria.ru/20210623/zhara-1738253571.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738040085_0:2:2632:1976_1920x0_80_0_0_f12cfc673662db826a69a020f65b0422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
gismeteo, леонид старков, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
08:45 24.06.2021 (обновлено: 11:38 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Метеоролог Старков спрогнозировал сохранение аномальной жары в России на неопределенный срок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России как минимум до конца недели, заявил "Известиям" ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

"Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура понизится до 25-28 градусов, другие — что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия", — пояснил эксперт.

По его словам, именно мощный блокирующий антициклон стал причиной жары. И такая погода может держаться долгое время, добавил он.
Специалист отметил, что похожая ситуация сложилась летом 2010 года.
Суп с орехами - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 02:09
Названо идеальное блюдо для тридцатиградусной жары
"Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд", — рассказал Старков.
В Якутии температура воздуха также прогрелась до плюс 33 градусов, однако, по мнению метеоролога, в этом нет ничего удивительного, ведь для этого региона характерен резко континентальный климат.

"Разброс температурных экстремумов достигает 70 градусов", — подчеркнул он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал скорое снижение температур на северо-западе европейской части России, тогда как в центре небольшое похолодание можно ожидать только в конце недели.
Полив проезжей части дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 15:26
Как вы переносите жару?
 
GismeteoЛеонид СтарковРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Китайский эксперт оценил эффективность вакцин против штамма "дельта"
09:16Застрявшие в бухте на Чукотке белухи нашли путь к открытой воде
09:15В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД
09:15ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"
09:08В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
Лента новостейМолния