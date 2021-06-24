https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738515762.html

Зеленский рассказал, когда последний раз общался с Лукашенко

Зеленский рассказал, когда последний раз общался с Лукашенко - РИА Новости, 24.06.2021

Зеленский рассказал, когда последний раз общался с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последний раз общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в 2020 году. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T23:33

2021-06-24T23:33

2021-06-24T23:33

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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последний раз общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в 2020 году.По словам Зеленского, последний контакт с Лукашенко у него состоялся после того, как в июле прошлого года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян.По словам Зеленского, Лукашенко уверял его, что разберется в ситуации. "Но потом произошло то, что произошло, и после этого это была моя последняя с ним беседа", - заявил Зеленской, отметив, что сейчас с президентом Белоруссии он не общается.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что якобы украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу якобы должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но их планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию якобы отложили из-за контактов с РФ по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу, и операция сорвалась. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию о том, что СБУ причастна к приезду в Минск более 30 россиян. При этом он отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.

https://ria.ru/20210422/zelenskiy-1729521409.html

https://ria.ru/20210619/samolety-1737680181.html

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александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире