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Зеленский рассказал, о чем мечтает
Зеленский рассказал, о чем мечтает - РИА Новости, 24.06.2021
Зеленский рассказал, о чем мечтает
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает прекратить войну в Донбассе и остаться в истории. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T22:42
2021-06-24T22:42
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает прекратить войну в Донбассе и остаться в истории.Как он отметил, ему было бы неприятно, что он потратил время людей, страны и своей семьи и не сделал то, что хочет.По словам Зеленского, он мечтает, чтобы его дети были здоровы и гордились им и его супругой Еленой Зеленской, а также хотел бы, чтобы его родители увидели изменения в стране.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире
Зеленский рассказал, о чем мечтает
22:42 24.06.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /

Зеленский заявил, что мечтает прекратить войну в Донбассе и остаться в истории

Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает прекратить войну в Донбассе и остаться в истории.

"У меня очень много мечт. Хочу завершить войну, мечтаю. Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться…", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Как он отметил, ему было бы неприятно, что он потратил время людей, страны и своей семьи и не сделал то, что хочет.
По словам Зеленского, он мечтает, чтобы его дети были здоровы и гордились им и его супругой Еленой Зеленской, а также хотел бы, чтобы его родители увидели изменения в стране.
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Два года Зеленского у власти — лучшее, что могло случиться с Украиной
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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