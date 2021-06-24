https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738512042.html

Зеленский рассказал, о чем мечтает

Зеленский рассказал, о чем мечтает - РИА Новости, 24.06.2021

Зеленский рассказал, о чем мечтает

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает прекратить войну в Донбассе и остаться в истории. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:42

2021-06-24T22:42

2021-06-24T22:42

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает прекратить войну в Донбассе и остаться в истории.Как он отметил, ему было бы неприятно, что он потратил время людей, страны и своей семьи и не сделал то, что хочет.По словам Зеленского, он мечтает, чтобы его дети были здоровы и гордились им и его супругой Еленой Зеленской, а также хотел бы, чтобы его родители увидели изменения в стране.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире