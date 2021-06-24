https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738511567.html

Зеленский заявил, что Минские соглашения "еле живы"

Зеленский заявил, что Минские соглашения "еле живы" - РИА Новости, 24.06.2021

Зеленский заявил, что Минские соглашения "еле живы"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, "еле живы", рассчитывает, что его встречи с... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:38

2021-06-24T22:38

2021-06-24T22:38

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, "еле живы", рассчитывает, что его встречи с президентами США и РФ помогут активизировать процесс урегулирования конфликта в Донбассе."То, что было подписано в 2015 году, я считаю, что оно еле живое... то, что это единственный документ иди единственная agenda (повестка дня - ред.) - это правда. Ее не нужно закрывать, но нужно открывать другую agenda. Я считаю, что встреча с президентом России и встреча с президентом США может дать другую agenda решения этих вопросов. Ну во всяком случае нам нужно попробовать", - сказал Зеленский в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

https://ria.ru/20210624/donbass-1738510494.html

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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире