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Тверская область
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Руденя: в 2020 году в здравоохранение Верхневолжья вложено 3 млрд рублей
Руденя: в 2020 году в здравоохранение Верхневолжья вложено 3 млрд рублей - РИА Новости, 24.06.2021
Руденя: в 2020 году в здравоохранение Верхневолжья вложено 3 млрд рублей
В прошедшем году из федерального и регионального бюджетов на развитие системы здравоохранения региона было направлено 3,4 миллиарда рублей, сообщил в четверг... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:02
2021-06-24T15:02
тверская область
россия
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 24 июня – РИА Новости. В прошедшем году из федерального и регионального бюджетов на развитие системы здравоохранения региона было направлено 3,4 миллиарда рублей, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2020 году."Прошедший год был непростым, пандемия стала проверкой на прочность. Российская Федерация, а вместе с ней и Тверская область, достойно прошли через испытания и в настоящее время реализуют все необходимые меры для сдерживания пандемии сегодня. Выделенные на систему здравоохранения средства позволили в кратчайшие сроки перепрофилировать 15 медицинских учреждений, развернуть более 2,6 тысячи инфекционных коек. Закуплено 3 тысячи единиц современного медицинского оборудования". – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.Глава региона напомнил, что было принято решение не вводить жёсткие ограничительные меры для региональной экономики. Для обеспечения ее бесперебойной работы был утверждён перечень из 231 системообразующего предприятия, реализовывались меры поддержки региональных предприятий.Благодаря этой работе удалось обеспечить открытость экономики региона в среднем за 2020 год на уровне 90%.
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россия, игорь руденя, здоровье - общество, тверская область

Руденя: в 2020 году в здравоохранение Верхневолжья вложено 3 млрд рублей

15:02 24.06.2021
 
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 24 июня – РИА Новости. В прошедшем году из федерального и регионального бюджетов на развитие системы здравоохранения региона было направлено 3,4 миллиарда рублей, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2020 году.
"Прошедший год был непростым, пандемия стала проверкой на прочность. Российская Федерация, а вместе с ней и Тверская область, достойно прошли через испытания и в настоящее время реализуют все необходимые меры для сдерживания пандемии сегодня. Выделенные на систему здравоохранения средства позволили в кратчайшие сроки перепрофилировать 15 медицинских учреждений, развернуть более 2,6 тысячи инфекционных коек. Закуплено 3 тысячи единиц современного медицинского оборудования". – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Глава региона напомнил, что было принято решение не вводить жёсткие ограничительные меры для региональной экономики. Для обеспечения ее бесперебойной работы был утверждён перечень из 231 системообразующего предприятия, реализовывались меры поддержки региональных предприятий.
"В прошедшем году наша экономика получила беспрецедентные меры государственной поддержки, включая ряд налоговых преференций и прямых выплат работодателям. В целом общий объём федеральной и региональной поддержки нашей экономики составил более 10 миллиардов рублей, её получили около 30 тысяч предприятий, организаций, предпринимателей", - подчеркнул Руденя.
Благодаря этой работе удалось обеспечить открытость экономики региона в среднем за 2020 год на уровне 90%.
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