https://ria.ru/20210624/zapad-1738381594.html

Нарышкин увидел в ситуации на Западе признаки тоталитарной диктатуры

Нарышкин увидел в ситуации на Западе признаки тоталитарной диктатуры - РИА Новости, 24.06.2021

Нарышкин увидел в ситуации на Западе признаки тоталитарной диктатуры

Ситуация на Западе сейчас напоминает поздний Советский Союз, когда западные страны насаждают идеалы, в которые сами не верят, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:58

2021-06-24T10:58

2021-06-24T11:20

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация на Западе сейчас напоминает поздний Советский Союз, когда западные страны насаждают идеалы, в которые сами не верят, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."На мой взгляд, в США и ряде стран Запада налицо почти все признаки тоталитарной диктатуры по Збигневу Бжезинскому. Посмотрите: идеология, монополия на средства массовой информации, полицейский характер государства, несменяемость олигархических элит и даже планируемая экономика, если принять во внимание неправовой характер вводимых западными странами санкций", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.США, навешивая ярлыки на Россию, Китай и Иран, не замечают того, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарный режим, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Навешивая ярлыки на Россию, Китай, Иран и даже на своих союзников по НАТО - Турцию или в какой-то степени и в каких-то вопросах на Польшу, Соединенные Штаты и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают того, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Я не оговорился, именно в либерально-тоталитарные режимы", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20210320/ssha-1602042533.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша, в мире