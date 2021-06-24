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Нарышкин увидел в ситуации на Западе признаки тоталитарной диктатуры
Нарышкин увидел в ситуации на Западе признаки тоталитарной диктатуры - РИА Новости, 24.06.2021
Нарышкин увидел в ситуации на Западе признаки тоталитарной диктатуры
Ситуация на Западе сейчас напоминает поздний Советский Союз, когда западные страны насаждают идеалы, в которые сами не верят, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:58
2021-06-24T11:20
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
сша
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация на Западе сейчас напоминает поздний Советский Союз, когда западные страны насаждают идеалы, в которые сами не верят, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."На мой взгляд, в США и ряде стран Запада налицо почти все признаки тоталитарной диктатуры по Збигневу Бжезинскому. Посмотрите: идеология, монополия на средства массовой информации, полицейский характер государства, несменяемость олигархических элит и даже планируемая экономика, если принять во внимание неправовой характер вводимых западными странами санкций", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.США, навешивая ярлыки на Россию, Китай и Иран, не замечают того, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарный режим, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Навешивая ярлыки на Россию, Китай, Иран и даже на своих союзников по НАТО - Турцию или в какой-то степени и в каких-то вопросах на Польшу, Соединенные Штаты и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают того, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Я не оговорился, именно в либерально-тоталитарные режимы", - добавил Нарышкин.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша, в мире
Нарышкин увидел в ситуации на Западе признаки тоталитарной диктатуры
10:58 24.06.2021 (обновлено: 11:20 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава СВР Нарышкин заявил, что ситуация на Западе напоминает поздний Советский Союз

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация на Западе сейчас напоминает поздний Советский Союз, когда западные страны насаждают идеалы, в которые сами не верят, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"На мой взгляд, в США и ряде стран Запада налицо почти все признаки тоталитарной диктатуры по Збигневу Бжезинскому. Посмотрите: идеология, монополия на средства массовой информации, полицейский характер государства, несменяемость олигархических элит и даже планируемая экономика, если принять во внимание неправовой характер вводимых западными странами санкций", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
"Это довольно интересная ситуация, в чем-то напоминающая историю позднего Советского Союза. Запад пытается насаждать по всему миру идеологические установки, в которые сам не верит и которые постоянно опровергает собственной внутренней политикой", - добавил Нарышкин.
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США, навешивая ярлыки на Россию, Китай и Иран, не замечают того, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарный режим, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Навешивая ярлыки на Россию, Китай, Иран и даже на своих союзников по НАТО - Турцию или в какой-то степени и в каких-то вопросах на Польшу, Соединенные Штаты и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают того, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
"Я не оговорился, именно в либерально-тоталитарные режимы", - добавил Нарышкин.
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинСШАВ мире
 
 
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