https://ria.ru/20210624/zakharova-1738411455.html

Захарова ответила Сноудену цитатой из Лермонтова

Захарова ответила Сноудену цитатой из Лермонтова - РИА Новости, 24.06.2021

Захарова ответила Сноудену цитатой из Лермонтова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с высказыванием экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:10

2021-06-24T13:10

2021-06-24T13:10

россия

мария захарова

эдвард сноуден

wikileaks

джулиан ассанж

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с высказыванием экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может стать следующим после основателя компании McAfee Джон Макафи, который покончил с собой в испанской тюрьме.Ранее газета País сообщила со ссылкой на источники в полиции, что основатель компании McAfee Джон Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании.В своем Telegram-канале Захарова написала, что "Сноуден, комментируя смерть Макафи, заявил, что Ассанж может стать следующим"."Согласна с Эдвардом на 100", - написала она."На Ассанжа оказывали воздействие, подвергали пыткам, а теперь мы вообще не представляем, что с ним творят", - добавила Захарова. "Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, "не вынесла душа поэта позора мелочных обид", и всё. Такие операции Запад проводить умеет - рука набита", - заключила она.В среду стало известно, что Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где его обвиняют в неуплате налогов.Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере".Джулиан Ассанж получил известность благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США в ходе военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист обнародовал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также раскрыл информацию об условиях содержания заключенных в американской тюрьме Гуантанамо. До апреля 2019 года он на протяжении семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где его задержали по ордеру за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.Шестого января магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.

https://ria.ru/20210624/poslanie-1738351385.html

https://ria.ru/20210419/volodin-1728874077.html

https://ria.ru/20210318/snouden-1601774679.html

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россия, мария захарова, эдвард сноуден, wikileaks, джулиан ассанж, в мире