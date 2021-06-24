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Захарова ответила Сноудену цитатой из Лермонтова
Захарова ответила Сноудену цитатой из Лермонтова - РИА Новости, 24.06.2021
Захарова ответила Сноудену цитатой из Лермонтова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с высказыванием экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:10
2021-06-24T13:10
россия
мария захарова
эдвард сноуден
wikileaks
джулиан ассанж
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с высказыванием экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может стать следующим после основателя компании McAfee Джон Макафи, который покончил с собой в испанской тюрьме.Ранее газета País сообщила со ссылкой на источники в полиции, что основатель компании McAfee Джон Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании.В своем Telegram-канале Захарова написала, что "Сноуден, комментируя смерть Макафи, заявил, что Ассанж может стать следующим"."Согласна с Эдвардом на 100", - написала она."На Ассанжа оказывали воздействие, подвергали пыткам, а теперь мы вообще не представляем, что с ним творят", - добавила Захарова. "Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, "не вынесла душа поэта позора мелочных обид", и всё. Такие операции Запад проводить умеет - рука набита", - заключила она.В среду стало известно, что Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где его обвиняют в неуплате налогов.Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере".Джулиан Ассанж получил известность благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США в ходе военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист обнародовал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также раскрыл информацию об условиях содержания заключенных в американской тюрьме Гуантанамо. До апреля 2019 года он на протяжении семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где его задержали по ордеру за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.Шестого января магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.
https://ria.ru/20210624/poslanie-1738351385.html
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россия, мария захарова, эдвард сноуден, wikileaks, джулиан ассанж, в мире
Захарова ответила Сноудену цитатой из Лермонтова
13:10 24.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова прокомментировала высказывания Сноудена о Макафи и Ассанже цитатой из Лермонтова

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с высказыванием экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может стать следующим после основателя компании McAfee Джон Макафи, который покончил с собой в испанской тюрьме.
Ранее газета País сообщила со ссылкой на источники в полиции, что основатель компании McAfee Джон Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании.
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В своем Telegram-канале Захарова написала, что "Сноуден, комментируя смерть Макафи, заявил, что Ассанж может стать следующим".
"Согласна с Эдвардом на 100", - написала она.
"На Ассанжа оказывали воздействие, подвергали пыткам, а теперь мы вообще не представляем, что с ним творят", - добавила Захарова. "Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, "не вынесла душа поэта позора мелочных обид", и всё. Такие операции Запад проводить умеет - рука набита", - заключила она.
В среду стало известно, что Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где его обвиняют в неуплате налогов.
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Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере".
Джулиан Ассанж получил известность благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США в ходе военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист обнародовал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также раскрыл информацию об условиях содержания заключенных в американской тюрьме Гуантанамо. До апреля 2019 года он на протяжении семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где его задержали по ордеру за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Шестого января магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.
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РоссияМария ЗахароваЭдвард СноуденWikiLeaksДжулиан АссанжВ мире
 
 
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