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Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава ЦИК России Элла Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что коллективу медиахолдинга удается эффективно сочетать верность... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:28
2021-06-24T19:28
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
элла памфилова
агентство печати "новости"
совинформбюро
цик рф
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что коллективу медиахолдинга удается эффективно сочетать верность традициям качественной журналистики и прогрессивный подход к привлечению читателей."Современный ритм жизни, высокая конкуренция в медиапространстве требует постоянного обновления, поиска новых идей и форматов работы. Коллективу МИА России сегодня удается эффективно сочетать верность традициям качественной журналистики и прогрессивный подход к привлечению читателей",- говорится в телеграмме Памфиловой в адрес гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.Глава Центризбиркома отметила, что все эти годы МИА "Россия сегодня" занимает лидирующие позиции в новостной журналистике, объективно и профессионально информирует миллионы граждан о событиях в стране и мире."ЦИК России высоко ценит внимание МИА "Россия сегодня" к вопросам организации и проведения выборов. Рассчитываем и в дальнейшем на конструктивное и плодотворное сотрудничество, реализацию новых и современных проектов. Желаем вашему коллективу благополучия и творческих достижений", - говорится в телеграмме.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем
Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем.
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", элла памфилова, агентство печати "новости", совинформбюро, цик рф, общество
Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
19:28 24.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, переизбранная председателем ЦИК РФ, на первом заседании нового состава Центризбиркома РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, переизбранная председателем ЦИК РФ, на первом заседании нового состава Центризбиркома РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что коллективу медиахолдинга удается эффективно сочетать верность традициям качественной журналистики и прогрессивный подход к привлечению читателей.
"Современный ритм жизни, высокая конкуренция в медиапространстве требует постоянного обновления, поиска новых идей и форматов работы. Коллективу МИА России сегодня удается эффективно сочетать верность традициям качественной журналистики и прогрессивный подход к привлечению читателей",- говорится в телеграмме Памфиловой в адрес гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Глава Центризбиркома отметила, что все эти годы МИА "Россия сегодня" занимает лидирующие позиции в новостной журналистике, объективно и профессионально информирует миллионы граждан о событиях в стране и мире.
"ЦИК России высоко ценит внимание МИА "Россия сегодня" к вопросам организации и проведения выборов. Рассчитываем и в дальнейшем на конструктивное и плодотворное сотрудничество, реализацию новых и современных проектов. Желаем вашему коллективу благополучия и творческих достижений", - говорится в телеграмме.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
Татьяна Валовая во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 19:02
Гендиректор офиса ООН в Женеве поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
 
80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Элла ПамфиловаАгентство печати "Новости"СовинформбюроЦИК РФОбщество
 
 
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