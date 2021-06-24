https://ria.ru/20210624/yubiley-1738496216.html

Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Глава ЦИК России Элла Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что коллективу медиахолдинга удается эффективно сочетать верность... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:28

2021-06-24T19:28

2021-06-24T19:28

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

элла памфилова

агентство печати "новости"

совинформбюро

цик рф

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что коллективу медиахолдинга удается эффективно сочетать верность традициям качественной журналистики и прогрессивный подход к привлечению читателей."Современный ритм жизни, высокая конкуренция в медиапространстве требует постоянного обновления, поиска новых идей и форматов работы. Коллективу МИА России сегодня удается эффективно сочетать верность традициям качественной журналистики и прогрессивный подход к привлечению читателей",- говорится в телеграмме Памфиловой в адрес гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.Глава Центризбиркома отметила, что все эти годы МИА "Россия сегодня" занимает лидирующие позиции в новостной журналистике, объективно и профессионально информирует миллионы граждан о событиях в стране и мире."ЦИК России высоко ценит внимание МИА "Россия сегодня" к вопросам организации и проведения выборов. Рассчитываем и в дальнейшем на конструктивное и плодотворное сотрудничество, реализацию новых и современных проектов. Желаем вашему коллективу благополучия и творческих достижений", - говорится в телеграмме.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738493039.html

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Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем. 2021-06-24T19:28 true PT10M19S

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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", элла памфилова, агентство печати "новости", совинформбюро, цик рф, общество