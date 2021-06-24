Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, переизбранная председателем ЦИК РФ, на первом заседании нового состава Центризбиркома РФ
Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что коллективу медиахолдинга удается эффективно сочетать верность традициям качественной журналистики и прогрессивный подход к привлечению читателей.
"Современный ритм жизни, высокая конкуренция в медиапространстве требует постоянного обновления, поиска новых идей и форматов работы. Коллективу МИА России сегодня удается эффективно сочетать верность традициям качественной журналистики и прогрессивный подход к привлечению читателей",- говорится в телеграмме Памфиловой в адрес гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Глава Центризбиркома отметила, что все эти годы МИА "Россия сегодня" занимает лидирующие позиции в новостной журналистике, объективно и профессионально информирует миллионы граждан о событиях в стране и мире.
"ЦИК России высоко ценит внимание МИА "Россия сегодня" к вопросам организации и проведения выборов. Рассчитываем и в дальнейшем на конструктивное и плодотворное сотрудничество, реализацию новых и современных проектов. Желаем вашему коллективу благополучия и творческих достижений", - говорится в телеграмме.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".