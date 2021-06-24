https://ria.ru/20210624/yubiley-1738460992.html

Володин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Володин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Володин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания и поблагодарил... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:33

2021-06-24T16:33

2021-06-24T16:33

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

вячеслав володин

медиа - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_0:68:2860:1677_1920x0_80_0_0_ce7f939f42f8ef0a66f9be7b14c449cc.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания и поблагодарил агентство за авторитет, ответственность и творческое отношение к работе.Володин отметил, что авторитет агентства стал результатом упорного труда и ответственности всего коллектива медиахолдинга."Авторитет, который имеет МИА "Россия сегодня" - это результат постоянного труда, ответственного и творческого отношения к своей работе всего коллектива медиахолдинга, сохранившего и приумножившего лучшие традиции отечественной школы журналистики", - добавил политик в поздравлении."Вы менялись и развивались вместе со страной и ее гражданами. И что особенно важно в наше динамичное время - вы идете с ним в ногу. Не останавливаетесь на достигнутом, открыты новому и продолжаете меняться. Желая вам здоровья и творческих успехов", - написал парламентарий.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

https://ria.ru/20210624/shoygu-1738369433.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", вячеслав володин, медиа - общество, общество