https://ria.ru/20210624/yubiley-1738460992.html
Володин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Володин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Володин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания и поблагодарил... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:33
2021-06-24T16:33
2021-06-24T16:33
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
вячеслав володин
медиа - общество
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания и поблагодарил агентство за авторитет, ответственность и творческое отношение к работе.Володин отметил, что авторитет агентства стал результатом упорного труда и ответственности всего коллектива медиахолдинга."Авторитет, который имеет МИА "Россия сегодня" - это результат постоянного труда, ответственного и творческого отношения к своей работе всего коллектива медиахолдинга, сохранившего и приумножившего лучшие традиции отечественной школы журналистики", - добавил политик в поздравлении."Вы менялись и развивались вместе со страной и ее гражданами. И что особенно важно в наше динамичное время - вы идете с ним в ногу. Не останавливаетесь на достигнутом, открыты новому и продолжаете меняться. Желая вам здоровья и творческих успехов", - написал парламентарий.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", вячеслав володин, медиа - общество, общество
Володин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Председатель Госдумы поблагодарил агентство за ответственность и творческое отношение к работе
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания и поблагодарил агентство за авторитет, ответственность и творческое отношение к работе.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 80-летием одного из ведущих российских СМИ - Международного информационного агентства "Россия сегодня". Трудно представить, каким было бы медиапространство России без вашей работы. Корреспонденты сначала Совинформбюро, потом Агентства печати "Новости" и РИА Новости в любых условиях передавали объективную информацию с места событий", - сказал председатель ГД.
Володин отметил, что авторитет агентства стал результатом упорного труда и ответственности всего коллектива медиахолдинга.
"Авторитет, который имеет МИА "Россия сегодня" - это результат постоянного труда, ответственного и творческого отношения к своей работе всего коллектива медиахолдинга, сохранившего и приумножившего лучшие традиции отечественной школы журналистики", - добавил политик в поздравлении.
"Вы менялись и развивались вместе со страной и ее гражданами. И что особенно важно в наше динамичное время - вы идете с ним в ногу. Не останавливаетесь на достигнутом, открыты новому и продолжаете меняться. Желая вам здоровья и творческих успехов", - написал парламентарий.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.