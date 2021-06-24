Сенатор Перминов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
15:51 24.06.2021 (обновлено: 15:55 24.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Сенатор назвал 80-летие агентства знаковым юбилеем для информационного пространства России
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Труды поколений профессиональных журналистов создали имидж и авторитет МИА "Россия сегодня", одного из ведущих информационных агентств мира, говорится в поздравлении сенатора, заместителя секретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергея Перминова к 80-летию основания Совинформбюро.
"Это знаковый юбилей для всего информационного пространства России, в становление и успешное развитие которого Агентство последовательно вносит вклад на протяжении всего периода своей работы. Имидж и авторитет одного из ведущих информационных агентств мира сложили труды поколений профессиональных журналистов, создавших традиции, на которые уверенно опирается Агентство сегодня", - сообщил Перминов РИА Новости.
Сенатор пожелал здоровья и благополучия, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии, добра и журналистской удачи коллективу МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
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