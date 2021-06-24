https://ria.ru/20210624/yubiley-1738450787.html

Сенатор Перминов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Сенатор Перминов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Сенатор Перминов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Труды поколений профессиональных журналистов создали имидж и авторитет МИА "Россия сегодня", одного из ведущих информационных агентств мира, говорится в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:51

2021-06-24T15:51

2021-06-24T15:55

россия

сергей перминов

миа "россия сегодня"

россия сегодня

медиа - общество

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Труды поколений профессиональных журналистов создали имидж и авторитет МИА "Россия сегодня", одного из ведущих информационных агентств мира, говорится в поздравлении сенатора, заместителя секретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергея Перминова к 80-летию основания Совинформбюро.Сенатор пожелал здоровья и благополучия, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии, добра и журналистской удачи коллективу МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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