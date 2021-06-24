https://ria.ru/20210624/yubiley-1738403501.html
Словацкий публицист поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Словацкий публицист поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Словацкий публицист поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
В годы советской перестройки материалы Агентства печати "Новости", предшественника РИА Новости, были буквально "информационным глотком свежего воздуха" для... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:39
2021-06-24T12:39
2021-06-24T12:39
80-летие миа "россия сегодня"
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миа "россия сегодня"
россия сегодня
агентство печати "новости"
словакия
ссср
медиа - общество
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ПРАГА, 24 июн – РИА Новости. В годы советской перестройки материалы Агентства печати "Новости", предшественника РИА Новости, были буквально "информационным глотком свежего воздуха" для граждан социалистических стран Восточной Европы, заявил в поздравлении к 80-летию агентства глава братиславского аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин.По словам публициста, самым популярным изданием в Словакии в те годы был еженедельник АПН Týždenník aktualít, который предоставлял гражданам республики возможность на своем родном языке прочитать новости о переменах в СССР, сломе "закостенелых" политических структур и традиций, открытом и остром обсуждении самых наболевших и актуальных проблем."Подобная информация очень скупо подавалась в словацких СМИ, порой со скептическими комментариями. Поэтому многие мои сограждане заранее вставали в очереди к киоскам в день выхода очередного номера еженедельника АПН Týždenník aktualít, а потом вырезали из него наиболее острые статьи или перепечатывали их (ведь ксероксов тогда еще у нас не было), чтобы поделиться публикациями с друзьями и коллегами", - сказал Бачишин.Своеобразным филиалом перестройки, по его словам, был в те годы в Словакии корпункт АПН."Практически ежедневно здесь проходили встречи работавших в корпункте журналистов агентства с местными коллегами, просмотры вживую или в записи наиболее злободневных передач советского ТВ, в частности, программы "Взгляд", обсуждение происходивших в СССР событий", - свидетельствует Бачишин.Недавно в Братиславе вышла книга известного публициста Эмила Полака под названием "Как мы не/делали перестройку", построенная на его дневниках той поры."Значительное место Полак уделяет именно встречам и бурным дебатам в корпункте АПН. Многие участники тех дискуссий впоследствии стали ведущими журналистами возникших уже в постсоциалистические годы изданий, некоторые – послами в больших и малых европейских странах, а один из них сейчас работает в команде нынешнего президента Словакии Зузаны Чапутовой", - вспоминает Бачишин.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", россия сегодня, агентство печати "новости", словакия, ссср, медиа - общество
Словацкий публицист поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава центра Comenius Analytica назвал материалы АПН в годы перестройки глотком свежего воздуха
ПРАГА, 24 июн – РИА Новости. В годы советской перестройки материалы Агентства печати "Новости", предшественника РИА Новости, были буквально "информационным глотком свежего воздуха" для граждан социалистических стран Восточной Европы, заявил в поздравлении к 80-летию агентства глава братиславского аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин.
"Материалы Агентства печати "Новости" во второй половине 1980-х годов были провозвестниками грядущих политических перемен, буквально "информационным глотком свежего воздуха" для граждан все еще идеологически законсервированных социалистических стран Восточной Европы", - сказал Бачишин.
По словам публициста, самым популярным изданием в Словакии в те годы был еженедельник АПН Týždenník aktualít, который предоставлял гражданам республики возможность на своем родном языке прочитать новости о переменах в СССР, сломе "закостенелых" политических структур и традиций, открытом и остром обсуждении самых наболевших и актуальных проблем.
"Подобная информация очень скупо подавалась в словацких СМИ, порой со скептическими комментариями. Поэтому многие мои сограждане заранее вставали в очереди к киоскам в день выхода очередного номера еженедельника АПН Týždenník aktualít, а потом вырезали из него наиболее острые статьи или перепечатывали их (ведь ксероксов тогда еще у нас не было), чтобы поделиться публикациями с друзьями и коллегами", - сказал Бачишин.
Своеобразным филиалом перестройки, по его словам, был в те годы в Словакии корпункт АПН.
"Практически ежедневно здесь проходили встречи работавших в корпункте журналистов агентства с местными коллегами, просмотры вживую или в записи наиболее злободневных передач советского ТВ, в частности, программы "Взгляд", обсуждение происходивших в СССР событий", - свидетельствует Бачишин.
Недавно в Братиславе вышла книга известного публициста Эмила Полака под названием "Как мы не/делали перестройку", построенная на его дневниках той поры.
"Значительное место Полак уделяет именно встречам и бурным дебатам в корпункте АПН. Многие участники тех дискуссий впоследствии стали ведущими журналистами возникших уже в постсоциалистические годы изданий, некоторые – послами в больших и малых европейских странах, а один из них сейчас работает в команде нынешнего президента Словакии Зузаны Чапутовой
", - вспоминает Бачишин.
"Я поздравляю весь коллектив РИА Новости с 80-летним юбилеем и желаю его журналистам и впредь вносить заметный вклад в развитие сотрудничества с народами других стран", - заключил словацкий публицист.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.