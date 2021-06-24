https://ria.ru/20210624/yubiley-1738386642.html

Первый замминистра обороны поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Первый замминистра обороны поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Первый замминистра обороны поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:25

2021-06-24T11:25

2021-06-24T11:25

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

руслан цаликов

риа новости

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы, и поблагодарил журналистов агентства за правдивые публикации об армии России и многолетние дружеские отношения с военным ведомством."Богатые традиции замечательного коллектива Совинформбюро позволяют МИА "Россия сегодня" укреплять лидерские позиции на мировом информационном рынке, реализовывать интересные и востребованные проекты", - отметил Цаликов в поздравительной телеграмме.Значительное место в богатой информационной палитре агентства занимает военная тематика, отметил первый замминистра обороны. Освещение МИА "Россия сегодня" актуальных вопросов военного строительства и жизнедеятельности российских Вооруженных Сил неизменно отличается объективным и творческим подходом, отметил Цаликов."Выражаю особую признательность журналистам редакции силовых ведомств не только за правдивые публикации об армии России, но и за многолетние дружеские отношения с военным ведомством. Военкоры агентства - наши коллеги и желанные участники всех мероприятий Минобороны России", - написал первый замминистра обороны.Цаликов выразил убежденность, что МИА "Россия сегодня" и впредь будет приумножать профессиональные традиции, идти в ногу со временем, соответствовать высшим стандартам отечественной журналистики, и пожелал руководству и сотрудникам агентства дальнейших успехов и всего наилучшего.Сотрудники МИА "Россия сегодня" активно, в различных форматах освещают темы, связанные с военным строительством, сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием. За свою работу журналисты агентства неоднократно удостаивались премий и благодарностей министерства обороны.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html

https://ria.ru/20210624/matvienko-1738378106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", руслан цаликов, риа новости, общество