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Первый замминистра обороны поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Первый замминистра обороны поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Первый замминистра обороны поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:25
2021-06-24T11:25
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
руслан цаликов
риа новости
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы, и поблагодарил журналистов агентства за правдивые публикации об армии России и многолетние дружеские отношения с военным ведомством."Богатые традиции замечательного коллектива Совинформбюро позволяют МИА "Россия сегодня" укреплять лидерские позиции на мировом информационном рынке, реализовывать интересные и востребованные проекты", - отметил Цаликов в поздравительной телеграмме.Значительное место в богатой информационной палитре агентства занимает военная тематика, отметил первый замминистра обороны. Освещение МИА "Россия сегодня" актуальных вопросов военного строительства и жизнедеятельности российских Вооруженных Сил неизменно отличается объективным и творческим подходом, отметил Цаликов."Выражаю особую признательность журналистам редакции силовых ведомств не только за правдивые публикации об армии России, но и за многолетние дружеские отношения с военным ведомством. Военкоры агентства - наши коллеги и желанные участники всех мероприятий Минобороны России", - написал первый замминистра обороны.Цаликов выразил убежденность, что МИА "Россия сегодня" и впредь будет приумножать профессиональные традиции, идти в ногу со временем, соответствовать высшим стандартам отечественной журналистики, и пожелал руководству и сотрудникам агентства дальнейших успехов и всего наилучшего.Сотрудники МИА "Россия сегодня" активно, в различных форматах освещают темы, связанные с военным строительством, сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием. За свою работу журналисты агентства неоднократно удостаивались премий и благодарностей министерства обороны.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", руслан цаликов, риа новости, общество
Первый замминистра обороны поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
11:25 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы, и поблагодарил журналистов агентства за правдивые публикации об армии России и многолетние дружеские отношения с военным ведомством.
"Богатые традиции замечательного коллектива Совинформбюро позволяют МИА "Россия сегодня" укреплять лидерские позиции на мировом информационном рынке, реализовывать интересные и востребованные проекты", - отметил Цаликов в поздравительной телеграмме.
Значительное место в богатой информационной палитре агентства занимает военная тематика, отметил первый замминистра обороны. Освещение МИА "Россия сегодня" актуальных вопросов военного строительства и жизнедеятельности российских Вооруженных Сил неизменно отличается объективным и творческим подходом, отметил Цаликов.
"Выражаю особую признательность журналистам редакции силовых ведомств не только за правдивые публикации об армии России, но и за многолетние дружеские отношения с военным ведомством. Военкоры агентства - наши коллеги и желанные участники всех мероприятий Минобороны России", - написал первый замминистра обороны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 11:05
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Цаликов выразил убежденность, что МИА "Россия сегодня" и впредь будет приумножать профессиональные традиции, идти в ногу со временем, соответствовать высшим стандартам отечественной журналистики, и пожелал руководству и сотрудникам агентства дальнейших успехов и всего наилучшего.
Сотрудники МИА "Россия сегодня" активно, в различных форматах освещают темы, связанные с военным строительством, сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием. За свою работу журналисты агентства неоднократно удостаивались премий и благодарностей министерства обороны.
24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 10:41
Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Руслан ЦаликовРИА НовостиОбщество
 
 
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