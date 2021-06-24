https://ria.ru/20210624/yubiley-1738371691.html

Глава скорой помощи Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Глава скорой помощи Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Глава скорой помощи Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:11

2021-06-24T10:11

2021-06-24T10:11

80-летие миа "россия сегодня"

николай плавунов

миа "россия сегодня"

медиа - общество

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием и признался, что является фанатом агентства.Он пожелал коллективу агентства, чтобы информационные ресурсы продолжали быть интересными и развивались. Глава московской скорой отметил, что с агентством всегда приятно работать, так как общение с журналистами и пресс-конференции проходят четко, профессионально, на очень высоком уровне."Мы на правах старшего товарища, умудренного опытом работы - нам уже более 100 лет - хотим вас поздравить с этой датой... Всегда интересно, потому что работаешь с профессионалом, который понимает суть процесса, и всегда интересно отвечать на вопросы, зная, что это важно для твоего собеседника. Это очень важное качество журналиста, которое есть у ваших сотрудников. Коллеги, с вашим юбилеем, желаем вам здоровья, хорошего устойчивого иммунитета к коронавирусной инфекции и ждем дальнейших интереснейших публикаций. Мы - фанаты вашего агентства", - сказал Плавунов.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

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https://ria.ru/20210624/shoygu-1738369433.html

https://ria.ru/20210624/tishkovets-1738361786.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", николай плавунов, миа "россия сегодня", медиа - общество, общество