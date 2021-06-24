Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/yubiley-1738371691.html
Глава скорой помощи Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава скорой помощи Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Глава скорой помощи Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:11
2021-06-24T10:11
80-летие миа "россия сегодня"
николай плавунов
миа "россия сегодня"
медиа - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155525/33/1555253330_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_66d0fc96f6848d4a28b1a3b5474c66a8.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием и признался, что является фанатом агентства.Он пожелал коллективу агентства, чтобы информационные ресурсы продолжали быть интересными и развивались. Глава московской скорой отметил, что с агентством всегда приятно работать, так как общение с журналистами и пресс-конференции проходят четко, профессионально, на очень высоком уровне."Мы на правах старшего товарища, умудренного опытом работы - нам уже более 100 лет - хотим вас поздравить с этой датой... Всегда интересно, потому что работаешь с профессионалом, который понимает суть процесса, и всегда интересно отвечать на вопросы, зная, что это важно для твоего собеседника. Это очень важное качество журналиста, которое есть у ваших сотрудников. Коллеги, с вашим юбилеем, желаем вам здоровья, хорошего устойчивого иммунитета к коронавирусной инфекции и ждем дальнейших интереснейших публикаций. Мы - фанаты вашего агентства", - сказал Плавунов.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html
https://ria.ru/20210624/shoygu-1738369433.html
https://ria.ru/20210624/tishkovets-1738361786.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155525/33/1555253330_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5d0d78e248b871b7691798b953e2fc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
80-летие миа "россия сегодня", николай плавунов, миа "россия сегодня", медиа - общество, общество
Глава скорой помощи Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
10:11 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Глава скорой помощи Москвы Плавунов поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием и признался, что является фанатом агентства.
Он пожелал коллективу агентства, чтобы информационные ресурсы продолжали быть интересными и развивались. Глава московской скорой отметил, что с агентством всегда приятно работать, так как общение с журналистами и пресс-конференции проходят четко, профессионально, на очень высоком уровне.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 09:04
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
"Мы на правах старшего товарища, умудренного опытом работы - нам уже более 100 лет - хотим вас поздравить с этой датой... Всегда интересно, потому что работаешь с профессионалом, который понимает суть процесса, и всегда интересно отвечать на вопросы, зная, что это важно для твоего собеседника. Это очень важное качество журналиста, которое есть у ваших сотрудников. Коллеги, с вашим юбилеем, желаем вам здоровья, хорошего устойчивого иммунитета к коронавирусной инфекции и ждем дальнейших интереснейших публикаций. Мы - фанаты вашего агентства", - сказал Плавунов.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 09:58
Шойгу поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 08:55
Синоптик Тишковец поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"Николай ПлавуновМИА "Россия сегодня"Медиа - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16Застрявшие в бухте на Чукотке белухи нашли путь к открытой воде
09:15В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД
09:15ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"
09:08В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
Лента новостейМолния